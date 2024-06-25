Выборы во Франции: немцы готовятся к изменениям в политике ЕС

By Liv Stroud

Франция готовится к досрочным выборам, которые президент Эммануэль Макрон созвал после голосования в ЕС всего несколько недель назад, а немцы ожидают потенциальных изменений в европейской политике. Как результаты выборов могут повлиять на Германию?

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Предстоящие выборы во Франции уже не за горами, и Германия готовится к их результатам, которые, как ожидается, будут смещены вправо.

В случае победы ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" во Франции на национальном уровне могут быть затронуты вопросы климата, миграции и гендерного равенства. Однако политолог профессор доктор Мириам Хартлапп предупреждает, что последствия могут распространиться на весь Европейский союз.

"Формирование политики в Брюсселе изменится, потому что члены этой правопопулистской партии могут войти в состав Совета министров. Это создаст другую ситуацию для таких стран, как Германия и другие европейские государства", - сказала Хартлапп.

"Франция - не маленькая, а крупная и важная страна-член ЕС. Мы можем ожидать, что европейская климатическая политика, политика предоставления убежища и миграции, а также политика гендерного равенства на европейском уровне будут выглядеть иначе", - добавила она.

Хартлапп отметила, что правые настроения распространились по всей Европе, поскольку недовольство нынешними правительствами отражается на политическом климате.

По словам Харлапп, немцы знают о происходящих изменениях, и это "вызывает беспокойство". Она обратила внимание на недавнее интервью канцлера Германии Олафа Шольца, в котором он выразил надежду на то, что "партии, которые не являются [Марин] Ле Пен, если можно так выразиться, будут успешными на выборах. Но это должен решить французский народ".

Хартлапп добавил, что ЕС может ожидать, что дела, связанные с иммиграцией, будут переданы в Европейский суд.

"Некоторые пункты программы " Национального объединения" явно противоречат фундаментальным правам европейской конституции. Например, иммигранты во Франции не будут иметь тех же прав, что и французские граждане, когда речь идет о жилье и социальных пособиях. Это прямо противоречит законодательству ЕС", - сказала она.

Тем временем в Германии отдельные политики из крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и крайне правой Die Heimat объявили о своих планах сформировать фракции в восточной земле Бранденбург на этой неделе, после того как АдГобошла все партии, входящие в правящее коалиционное правительство, на выборах в ЕС.