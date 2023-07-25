Сантьяго-де-Компостела: от "христианской Мекки" до налога для туристов

"Это вам не тематический парк", – заявила мэр из партии галисийских националистов.

В Сантьяго-де-Компостела, который с эпохи раннего Средневековья считается третьей святыней католического мира (после Иерусалима и Рима), и куда ведёт Путь Святого Иакова, хотят ввести налог для приезжих, чтобы предотвратить "неконтролируемый туризм".

Популярный центр паломничества в северо-западном автономном сообществе Галисия в прошлом году принял почти 440 тыс. "пилигримов". Среднегодовое число посетителей превышает 300 000 человек.

Конечный пункт знаменитого пешего маршрута, который раньше охватывал всю территорию Европы, – Собор Святого Иакова IX века постройки, где, как считают христиане, покоятся мощи апостола.

В прошлом месяце Горетти Санмартин, представительница Галисийского националистического блока (BNG), приняла присягу в качестве первой женщины-мэра города. Градоначальница сразу же объявила о планах по развитию экологического туризма и улучшению условий жизни местных жителей.

Платить, потом молиться?

Как сообщает испанская радиостанция La Cadena SER, идея ввести туристический налог была озвучена ещё в апреле бывшим мэром Сантьяго Ксосе Санчесом Бугальо, который выступал перед владельцами отелей и другими представителями индустрии гостеприимства.

Региональный налог планировалось ввести в 2025 году. Взимать его придётся гостиницам из расчёта от 0,50 до 2,50 евро за ночь в зависимости от типа размещения.

Гостевой сбор может принести Сантьяго от 2,5 до 3 млн. евро в год, а полученные средства пойдут на сохранение исторического центра города.

Новому мэру Санмартин также пришлась по душе идея развития "сознательного туризма".

"Я хочу, чтобы наш муниципалитет перестал быть парком развлечений, – заявила чиновница Europa Press. – Жители не должны уезжать_ из-за неконтролируемого туризма. Мы хотим, чтобы наш туристический сектор процветал, но Сантьяго должен быть комфортным городом, в котором можно дышать_".

Санмартин отметила, что приоритет её муниципальной команды – обеспечить местных жильём.

Что касается посещения Сантьягского собора, вход останется бесплатным, но за 12 евро посетители смогут попасть в музей и подняться на башни.

Где ещё в Испании ввели туристический налог?

Налог для туристов – явление не новое. Столица Каталонии ввела его в 2012 году, и с тех пор сумма сбора постоянно повышался. В апреле 2024 года он увеличится до 3,25 евро за ночь.

В следующем году Валенсия также планирует ввести туристический налог в размере от 0,50 до 2 евро, чтобы способствовать развитию устойчивого туризма.

На Балеарских островах Испании (Мальорка, Менорка, Ибица, Форментера) также взимается налог, который в пик сезона может достигать 4 евро за ночь.