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Россия блокирует доступ к десяткам ведущих СМИ ЕС

Президент РФ Путин на экранах телевизоров в одном из магазинов Москвы, 25 апреля 2013 г.
Президент РФ Путин на экранах телевизоров в одном из магазинов Москвы, 25 апреля 2013 г. Авторское право AP Photo/Mikhail Metzel
Авторское право AP Photo/Mikhail Metzel
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Москва закрывает доступ к 81 СМИ ЕС. В их числе информационное агентство AFP, газеты Le Monde и Liberation, немецкие издания Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, новостное агентство EFE, итальянские газеты La Stampa и La Repubblica.

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Кремль ограничивает вещание и доступ к сайтам десятков ведущих европейских СМИ на территории России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ назвали данное решение "ответной мерой" на запрет в ЕС "любой вещательной активности" российским РИА "Новости", "Известиям" и "Российской газете".

Вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции.
МИД РФ

В заявлении российского МИД приводится перечень СМИ государств-членов ЕС и общеесовских медиаоператоров, в отношении которых вводятся ответные меры.

В списке (всего 81 пункт), в частности, фигурируют информационное агентство AFP (Agence France-Presse), газеты Le Monde и Liberation, немецкие издания Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, новостное агентство EFE, итальянские газеты La Stampa и La Repubblica.

Из общеевропейских СМИ в списке указаны Politico, спутниковый пакет "Svoboda Satellite Package" и интернет-издание "Euobserver".

В МИД РФ добавили, что, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, Москва также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам. 

В ЕС запрет на доступ к российским пропагандистским СМИ ( РИА "Новости", газетам "Известия" и "Российская газета", портал Voice of Europe) вступил в силу с 25 июня. Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем России и способствовали поддержке ее незаконного вторжения в Украину, говорится в заявлении Европейского совета.

В ЕС указывают, что эти СМИ представляют значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Евросоюза, а также играют важную роль в разжигании и поддержке агрессивной войны России против Украины и дестабилизации ситуации в соседних странах.

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