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Секс-индустрия Бельгии выходит из подполья

По разным оценкам, в Бельгии насчитывается 3 000 до 20 000 работниц и работников секс-индустрии
По разным оценкам, в Бельгии насчитывается 3 000 до 20 000 работниц и работников секс-индустрии Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Dimitri Korczak
Опубликовано Последние обновления
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Медстраховка, отпуска, пособия по безработице... Благодаря новому закону, трудовое законодательство Бельгии теперь распространяется и на секс-работников, получивших те же права, что и обычные трудящиеся.

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Дмитрий Корчак, журналист Euronews:

"Я нахожусь в Бельгии, где с 2022 года идёт процесс декриминализации секс-бизнеса. С недавних пор местные секс-работницы могут пользоваться социальными правами и даже заключать трудовые договоры с работодателями. Новая система, по своей сути, уникальная.

Позади меня с виду обычный дом. На самом же деле, это массажный салон, в котором предлагаются сексуальные услуги. В течение многих лет к таким заведениям относились терпимо, но по закону они были запрещены. Что же это значит для людей, непосредственно вовлечённых в этот бизнес? - попытаемся выяснить в программе "Очевидец".

В мае 2024 года в Бельгии приняли закон, разрешающий работникам секс-индустрии заключать трудовые договоры с работодателем. Он наделил их теми же правами, что имеют обычные трудящиеся, открыл доступ к соцзащите.

Работодатель при этом должен получить официальное разрешение властей. Он обязан уважать право каждого выбирать клиентов и отказывать им.

Крис Рикманс, совладелец салона эротического массажа:

"У нас нет никаких проблем с этим, так что всё здесь законно. Все функционирует так, как описано только что принятом законе".

Но этот закон не получил единодушной поддержки.

В основном его критикуют за то, что новые правила не распространяются на проституток без документов. А именно они часто становятся жертвами торговцев людьми.

Мирейя Креспо, директор ассоциации ISALA ASBL:

"Тревожит то, что всё это благоприятствует сутенёрам и торговцам людьми, которые уже орудуют в Бельгии и пользуются там своей безнаказанностью".

Сегодня, по разным оценкам, в стране насчитывается от 3 000 до 20 000 работниц и работников секс-индустрии

Для многих экспертов самое реалистичное решение проблемы - регулирование отрасли.

Карин Ван Дер Эльст, владелица Villa Tinto:

"Это существует. Без возможности работать открыто, это будет работать подпольно. Теперь это открыто, регулируется, контролируется. Проходит масса проверок. Поэтому я считаю, что это один из лучших методов работы.

Вопросов и претензий к новому закону остаётся немало. Эксперты полагают, что оценить последствия и эффективность нововведений можно будет только через несколько лет.

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