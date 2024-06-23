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Осторожно: жара!

Туристы у афинского Парфенона
Туристы у афинского Парфенона Авторское право Petros Giannakouris/AP
Авторское право Petros Giannakouris/AP
By Кнарик Хачатрян
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Ученые и власти Греции предупреждают туристов, что им следует быть особенно осторожными, поскольку климатический кризис и высокие температуры могут превратить отпуск мечты в кошмар

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Первая волна жары, обрушившаяся на Грецию этим летом, уже привела к трагическим последствиям. На прошлой неделе погибли три иностранных туриста: двое от обезвоживания, а один упал с крутого склона - предположительно почувствовав недомогание. Ещё несколько туристов, путешествовавших в сорокаградусную жару, числятся пропавшими без вести, их судьба вызывает опасения.

Температура воздуха в целом по стране немного спала, но всё ещё в большинстве районов держится значительно выше 30 градусов по Цельсию.

Министерство здравоохранения Греции Адонис Георгиадис призывает не недооценивать связанную с жарой угрозу:

"Людям необходимо понять, что происходит изменение климата, и что им нужно быть очень осторожными. У нас были случаи, когда иностранные путешественники погибали в Греции. Они погибли, потому что недооценили это явление. Это явление никому не следует недооценивать. Высокие температуры будут наблюдаться все чаще, поэтому людям следует учитывать это и не идти на неоправданный риск".

Занятия на свежем воздухе, такие как пешие прогулки, езда на велосипеде или посещение археологических памятников, могут быть быть смертельно опасны в сильную жару, особенно для пожилых людей, более склонных к быстрому обезвоживанию и тепловому удару.

Эксперты говорят, что происходящее в Греции - предупреждение и для других стран. По их мнению, искажённое восприятие риска - одна из причин, приводящих к трагическим последствиям. Большинство посещающих жаркие страны иностранцев недооценивают угрозу, принимая лишь легкие меры предосторожности и страются макисмально заполнить программу посещений в ограниченные сроки.

Слово - самим путешественникам:

"Когда приезжаешь из Англии, жаркая погода приятна. Я никогда не жалуюсь на хорошую погоду, думаю, что просто наслаждаюсь ею. Я беру с собой много воды. У меня сумка, полная воды. Поэтому я думаю, если вы примете обычные меры предосторожности, все будет в порядке".

"Несмотря на то, что это время не идеальное для прогулок, потому что солнце у вас прямо над головой, мы должны это сделать".

"Если вы хотите увидеть мир, вам нужно выйти и испытать его. Вы не можете сидеть в помещении целый день".

Симела Тухтиду, Еuronews:

"Ранняя тепловая волна застала врасплох не только туристов, но и греческие власти. Минздрав страны теперь особо предупреждает всех путешествюущих по Греции, особенно на островах, быть предельно осторожными и следить за прогнозами погоды, прежде чем отправиться в поход. В то же время в сотрудничестве с греческими телекоммуникационными компаниями рассматривается возможность установки на мобильные телефоны специального приложения, позволяющего определять местоположение тех, кто любит ходить по отдалённым тропам".

Поскольку каждое лето в Греции температура повышается, эксперты рекомендуют туристам по возможности корректировать свой график, чтобы отпуск мечты не обернулся кошмаром.

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