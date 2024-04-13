By Sarah Faith

Рассказываем, как ответственно подойти к знакомству с захватывающей дух дикой природой Европы

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Сара Фейт - автор контента и ценностей в активистской туристической компании Responsible Travel.

Европа может похвастаться своими легендарными крупными хищниками, захватывающим миром пернатых и даже редкими уголками нетронутой дикой природы. Но ей нужна ваша помощь.

По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, биоразнообразие Европы сокращается угрожающими темпами. Однако надежда сохраняется. Проекты по восстановлению дикой природы по всему континенту возвращают жизнь туда, где она исчезает, и туризм может поддержать их.

Итак, где насладиться дикой природой в Европе в этом году?

Понаблюдайте за бобрами и китами в горах и на островах Шотландии

"По всей континентальной Европе есть множество примеров, когда природа резко восстанавливается, демонстрируя, что это возможно, если дать ей больше пространства и свободы, - говорит Питер Кэрнс, исполнительный директор организации Scotland: The Big Picture", которая планирует преобразить дикую природу Шотландии путем восстановления и реинтродукции таких крупных видов, как бобры, рыси и даже волки. - По мере того, как дикая природа возвращается, возвращаются и люди, которые видят все больше возможностей в восстановленных ландшафтах".

Вы можете помочь сделать дикую природу экономически выгодной, отправившись в круиз на небольшом судне, чтобы увидеть китов, дельфинов, акул, тюленей и морских птиц вокруг Малла и близлежащих островов.

Особого внимания заслуживают орланы-белохвосты, присутствие которых на Малле является примером успешного природоохранного проекта: 22 пары этой ранее вымершей в Великобритании птицы теперь считают остров своим домом.

Семидневный круиз по Маллу, Айле, Луингу, Шуну и Юре с компанией St Hilda Sea Adventures стоит от 1 330 фунтов стерлингов (1 560 евро) на человека.

Сафари в Шотландии на этом не заканчиваются. В Национальном парке Кэрнгормс, где обитает четверть видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, живут скопы, беркуты, олени, сосновая куница и даже дикие кошки.

Вы познакомьтесь с людьми, которые стремятся сохранить Кэрнгормс для природы, и увидите бобров во время путешествия по Шотландии: The Big Picture rewilding journey. Четыре дня в Грейт-Глене стоят от 1 166 евро на человека. Вся прибыль идет на текущие усилия благотворительной организации по восстановлению природы.

В шотландской дикой природе вновь появились бобры Scotland The Big Picture

Встретьтесь с бурыми медведями в Южных Карпатах в Румынии

В альпийских лугах, лесах и на возвышающихся вершинах Южных Карпат находится один из последних в Европе уголков дикой природы. В Румынии обитает самая большая популяция бурых медведей в Европе за пределами России. Там также можно увидеть волков и рысей.

Понаблюдайте за ними из отдаленных, но комфортабельных укрытий, которыми управляет фонд Conservation Carpathia, стремящийся превратить регион в европейский Йеллоустон - обширную охраняемую дикую местность, которая будет способствовать росту биоразнообразия и обеспечит устойчивый доход для местных жителей, живущих в гармонии с природой.

Четырехдневная поездка с Travel Carpathia стоит от 460 евро на человека, а все вырученные средства пойдут в фонд Foundation Conservation Carpathia. Она включает три ночи проживания с полным пансионом в укрытии Комису на южном хребте гор Фэгэраш и услуги местного гида-эксперта.

Понаблюдайте за медведями в Румынии вместе с Travel Carpathia Travel Carpathia

Наблюдение за китами на Азорских островах Португалии

В конце апреля и в мае голубые киты проплывают по водам, окружающим Азорские острова, питаясь цветущим планктоном во время своего ежегодного путешествия на север в Арктику.

Зеленый атлантический форпост Португалии предлагает уникальные возможностей увидеть этих огромных существ - самых больших на нашей планете - с палубы жесткой надувной лодки.

Ответственные туры по наблюдению за китами не доставят вас слишком близко к этим гигантам, чтобы не потревожить их во время путешествия, а опытные гиды-морские биологи дадут вам максимальный шанс увидеть их.

Восьмидневный тур "Голубой кит" стоит от 1 520 евро на человека, вы сможете увидеть их вместе с компанией Dolphin and Whale Connection. Если вы пропустите главный вид китов, не волнуйтесь: здесь можно увидеть и других китообразных - горбатых и кашалотов, а также дельфинов.

Понаблюдайте за китами и дельфинами на Азорских островах в Португалии The Dolphin and Whale Connection

Полюбуйтесь белыми медведями на Шпицбергене в арктической Норвегия

На скалистом арктическом архипелаге Шпицберген в Норвегии белых медведей больше, чем людей. Это одно из лучших и наиболее доступных мест, где можно увидеть один из самых знаковых видов животных в мире.

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Однако путешествие в одну из самых хрупких природных зон Европы требует тщательного обдумывания. Последствия изменения климата здесь более заметны: Шпицберген нагревается в шесть раз сильнее, чем в среднем остальной мир, что приводит к отступлению ледников и исчезновению морского льда.

Во время круиза на небольшом судне Aqua Firma вы будете путешествовать под парусами, чтобы минимизировать углеродный след. Здесь часто можно встретить белых медведей, а также моржей, тюленей и морских птиц. Восьмидневное приключение с полным пансионом стоит от 3 055 евро на человека.

На Шпицбергене белых медведей больше, чем людей Aqua Firma - R van Meurs

Внесите свой вклад в защиту находящихся под угрозой исчезновения черепах Логгерхед на Кефалонии в Греции

Каждый год черепахи Логгерхед мигрируют на Кефалонию для размножения, откладывая яйца на мягких песчаных пляжах на юге острова. Приезжайте сюда с мая по середину августа, чтобы увидеть самок, выходящих на берег, а с августа по октябрь - чтобы понаблюдать, как вылупившиеся малыши спускаются в море.

Однако из-за растущего давления со стороны прибрежной застройки эти черепахи находятся под угрозой исчезновения. Вы можете помочь защитить их во время волонтерского отпуска с POD Volunteer.

Проведите две недели, наблюдая за черепашьими гнездами и защищая их, регистрируя уровень светового загрязнения, наблюдая за поведением черепах и помогая птенцам безопасно добраться до моря. Стоимость от 760 евро на человека.

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Прогулка по дикой природе в испанской Андалусии

Отправляйтесь вглубь побережья, чтобы познакомиться с дикой природой Андалусии. Иберийские рыси бродят по покрытым дубами и пробкой холмам природного парка Сьерра-де-Андухар, расположенного в часе езды от Кордовы, а еще южнее, в скалистом и необычном природном парке Торкаль-де-Антекера, можно увидеть иберийских козерогов, сапсанов и воробьиных ястребов.

В лагуне Фуэнте-де-Пьедра - самом большом озере на Пиренейском полуострове - обитает вторая по величине в Европе колония больших фламинго.

Рыси практически неуловимы, поэтому вам понадобится опытный местный гид, чтобы получить шанс увидеть их. Шестидневная поездка с местным зоологом в компании Royle Safaris стоит от 1 752 евро на человека.