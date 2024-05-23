By Euronews

Жители Бинибеки, уставшие от наплыва приезжих, вводят ограничительные меры

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Деревня на Менорке хочет избавиться от туристов — или хотя бы значительно сократить их число. В прошлом году Бинибеку посетили около 800 тысяч приезжих: их привлекает пляж и красивые белёные дома на узких улочках.

Оскар Монге, председатель ассоциации домовладельцев:

«Большинство туристов ведут себя очень прилично, но некоторые забираются к нам на террасы и даже заходят в дома, чтобы сделать фотографии с лучших ракурсов».

Около половины жителей Бинибеки живут за счёт доходов от туризма, но и они согласны на ограничительные меры: гостей пускают на узкие улочки только днём, с 11 утра до 8 вечера, а число автобусов, приезжающих в деревню, сокращают вдвое.

В августе местное руководство обещает решить, удался ли эксперимент с ограничением времени или деревню придётся совсем закрыть для приезжих.