"Дешево и сердито": самый доступный пляжный отдых в Европе

В первую десятку рейтинга вошли три местечка для отдыхающих в Турции, причем одно из них заняло самое высокое место в списке.

Если вы надеетесь отправиться на пляж этим летом, не разорившись на поездке, то у нас для вас есть хорошие новости.

Согласно новому исследованию Omio, в Европе есть немало мест, где можно бюджетно отдохнуть на морском побережье.

Платформа бронирования поездок сравнила цены на мороженое, воду и пиво на 75 популярных пляжах континента и составила рейтинг десяти самых недорогих мест.

Также учитывались данные о погоде, чтобы отдать предпочтение тем местам, где температура воздуха не вызывает дискомфорта.

Самые дешевые пляжи - в Турции

Исследование Omio показает, что Турция - лучший выбор для бюджетного пляжного отдыха.

В первую десятку рейтинга вошли три приморских направления этой страны, включая место номер один.

Самый дешевый в списке - пляж Клеопатры на морском курорте Аланья.

Клеопатра расположена на Турецкой Ривьере. Благодаря невысоким ценам и широкой береговой полосе он остается одним из самых популярных туристических направлений на протяжении десятилетий.

Это также место, куда стоит отправиться, если вы любите мороженое: один шарик здесь стоит всего €0,12. Прекрасный повод попробовать все имеющиеся вкусы!

Цена бутылки воды также невысока - около €0,37, а пиво на пляже обойдется вам в €1,64.

Два других турецких пляжа также попали в этот список

На пляже Сиде Халк самая недорогая вода - бутылку можно купить за €0,20. Средняя температура в древнем портовом городке около 27 градусов Цельсия.

Пляж Яхши в Бодруме занимает 8-е место. Хотя этот полуостров известен своими пятизвездочными отелями и гламурными яхтами, он все еще доступен по цене по сравнению со многими другими европейскими местами для отдыха.

Здесь отдыхающие могут купить мороженое за €0,50 за порцию, воду по €0,28 за бутылку и пиво за €1,86.

За самым дешевым пивом на пляже - в Черногорию

Если вы мечтаете о пляжном отдыхе с холодным пивом у шезлонга, отправляйтесь в Черногорию.

На пляже Лонг-Бич в Улцине бутылка пива стоит всего €0,87, что ненамного дороже бутылки воды (€0,77).

Как следует из названия, пляж является одним из самых длинных в Европе и простирается на 13 километров. Это лучшее место для любителей кайт- и виндсерфинга, так как летом ветра здесь дуют большую часть дня.

Форментера - доступная альтернатива Майорке и Ибице

Если вы хотите бюджетно отдохнуть в Испании, побывайте на острове Форментера. Его Playa de Ses Illetes - идеальная альтернатива для тех, кому Майорка кажется слишком многолюдной, а Ибица - слишком дорогой.

Туристы могут рассчитывать на приятную температуру воздуха (около 25 градусов Цельсия).

Вода в бутылке стоит €0,77, а местное пиво - около €0,94. Шарик мороженого на пляже обойдется вам в €0,92.