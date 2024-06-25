Кенийцы протестуют против повышения налогов

В Найроби не прекращаются протесты против предложенного правительством законопроекта о финансировании, который повысит налоги для граждан

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Тысячи людей, в основном молодёжь, протестуют по всей Кении против налоговых предложений, внесенных администрацией президента Уильяма Руто в проект годового бюджета.

Используя такие хэштеги, как #RejectFinanceBill2024 и #OccupyParliament, протестующие с 18 июня проводят демонстрации против законопроекта о финансах.

Они считают, что его положения обременяют кенийцев, получающих зарплату, предпринимателей и потребителей.

Они утверждают, что это противоречит предвыборному обещанию Руто поставить бедных в центр экономической политики, снизить налоги и стоимость жизни.

Однако в ответ на протесты полиция применила слезоточивый газ, дубинки и водометы для разгона людей. Два демонстранта погибли, сотни получили ранения.