Эти бывшие республики Советского Союза подали заявки на членство в Европейском Союзе в 2022 году. В очереди на это стоят ещё 7 стран-кандидатов, в том числе Грузия

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Спустя два с половиной года после российского вторжения в Украину начались переговоры о вступлении этой страны в Евросоюз. 11 лет назад промосковский президент Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало массовые протесты в Киеве. Позднее, в том же в 2014 году, Россия аннексировала Крым и совершила акты агрессии в восточной части Украины. О таком историческом контексте напомнила на конференции в Люксембурге вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Ольга Стефанишина заверила, что её страна будет энергично осуществлять судебные, экономические и конституционные реформы для скорейшего вступления в ЕС:

Украина будет членом Евросоюза. Мы сможем всё завершить до 2030 года.

Это процесс долгий и кропотливый, впереди может быть много препятствий, но делегации Украины и Молдавии выражают решимость добиваться успеха на каждом этапе. Напротив них за столом переговоров будут сидеть представители всех государств ЕС, и любой достигнутый прогресс потребует их одобрения. Возможно, Будапешт попытаться заблокировать переговоры на том основании, что Киев якобы сделал недостаточно для защиты прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Более того, даже самые убежденные сторонники членства Украины выступают против её проникновения на единый рынок ЕС.

Профессор Ирландского национального университета в Мейнуте Джон О’Бреннан:

Посмотрите на спор вокруг украинского зерна. Наиболее важные союзники Украины в ЕС, включая Польшу и Чехию, возражают против того, чтобы Украина наводнила их склады своим дешевым продовольствием, отбивая хлеб у их фермеров. На мой взгляд, это противоречит духу расширения. Возникает вопрос, действительно ли страны-члены настроены серьезно и не существует ли разрыва между риторическим расширением и реальным расширением.

Встречи в Люксембурге и Брюсселе носят в основном символический характер, однако они дают возможность Еврокомиссии приступить к проверке национальных законов Украины и Молдавии на соответствие требованиям ЕС в таких областях, как энергетика, финансовые услуги и безопасность пищевых продуктов. Двум странам также представлены рамки для переговоров об их членстве, одобренные странами ЕС на прошлой неделе.