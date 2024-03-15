Миллионы отдыхающих ежегодно посещают Коста-де-Соль и Малагу, одно из самых популярных его направлений, но теперь местные жители говорят, что с них хватит.

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Жители Малаги недовольны растущим наплывом туристов, и теперь они выражают свои чувства в недвусмысленной форме.

Центр испанского города захлестнула волна наклеек на стенах и дверях, которые сообщают приезжим, что о них думают жители.

Пройдитесь по улицам Малаги, и вы увидите эти надписи, начиная от довольно мягких "это был мой дом" (antes esta era mi casa) и "это был центр города" (antes esto era el centro) и заканчивая "проваливайте домой" (a tu puta casa) и "вонючие туристы" (apestando a turista).

Малага становится все более популярной благодаря недавним инвестициям в бизнес и приятному климату. Jonas Denil via Unsplash

Почему жители Малаги так не любят туристов?

Этот город на побережье Коста-дель-Соль уже давно стал популярным местом среди туристов благодаря солнечному климату и относительно низкой стоимости жизни. Однако в последнее время он стал еще более привлекательным местом для отдыхающих и цифровых кочевников.

Многие местные жители просто устали от этого. Владелец бара Дэни Друнко управляет часто посещаемым баром в Малаге под названием Drunkorama. Он начал "инициативу стикеров", распечатав и расклеив по городу любимые антитуристические фразы, подаренные ему завсегдатаями бара.

В интервью местной газете Diario Sur Друнко рассказал, что начал кампанию после того, как его "выгнали" из дома, в котором он прожил десять лет.

Он утверждал, что хозяин дома отказался вести переговоры об аренде или даже продать ему недвижимость. Причина? Он хотел отдать его под краткосрочную аренду для туристов.

"Шумиха поднялась из-за того, что местные жители устали от ситуации; я только предложил идею с фразами, я предложил искру, а теперь к ней присоединились другие", - рассказал Друнко в интервью Diario Sur.

"Центр Малаги уже давно катится вниз, настолько, что если, например, в моем баре что-то сломается, у меня не будет под рукой хозяйственного магазина, чтобы купить что-нибудь, ведь приезжему туристу не нужно покупать шурупы", - добавил он.

Местный политик Дэни Перес добавил свой голос к растущему недовольству в X, бывшем Twitter.

"Вы идете по улицам Малаги, и практически невозможно найти жилой дом, на котором не было бы ячейки с кодом [для сдачи жилья туристам]", - написал он, обвинив мэра города Пако де ла Торре в том, что он "и пальцем не пошевелил для жителей Малаги" и "изгнал их из города, где они родились".

В ноябре прошлого года местный репортер новостного сайта The Local Spain сообщил, что в низкий сезон в Малаге "определенно больше народу, чем раньше", подтвердил существование кодовых ячеек "повсюду" и отметил, что цены в ресторанах в последние месяцы сильно выросли.

Что делает Малагу такой популярной среди иностранных туристов?

Испанское побережье Коста-дель-Соль, где находится Малага, уже много лет пользуется огромной популярностью у туристов. В 2023 году здесь побывали рекордные 14 миллионов отдыхающих из Испании и других стран, и довольно много гостей решили сделать город своим домом.

Город также славится своей поразительной архитектурой. Joel Casey via Unsplash

Последние данные Национального института статистики Испании (INE) показывают, что восемь из 10 новых жителей, переезжающих в Малагу, в настоящее время являются иностранцами.

Однако не только люди меняют облик города. Около 630 технологических компаний, включая Google, открыли свои офисы в Малаге, превратив ее в квази-Силиконовую долину Европы.

Это привело к тому, что сюда потянулись тысячи иностранных удаленных работников и цифровых кочевников, привлеченных приятной рабочей атмосферой и теплым климатом.

Однако жители Малаги считают, что с них хватит, полагая, что их вытесняют и отчуждают от родного города.

Какие еще европейские направления борются с чрезмерным туризмом?

В начале марта на Канарских островах - территории Испании - появились граффити с призывом к туристам "вернуться домой".

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Благодаря круглогодичному солнцу и теплой погоде Канарские острова пользуются неизменной популярностью у иностранных гостей, а туризм рассматривается как крупнейший источник дохода островной группы.

На одном из самых популярных островов, Тенерифе, недавно объявили чрезвычайную ситуацию с водой. Это подлило масла в огонь для местных жителей, поскольку некоторые туристические зоны потребляют в шесть раз больше воды, чем жилые районы, оказывая давление на запасы, необходимые для обеспечения питьевой водой и ведения сельского хозяйства.

В феврале на соседнем острове Гран-Канария на стенах появилась надпись "туристы и цифровые кочевники, убирайтесь", а газета Canarian Weekly назвала это явление "туризмофобией".

На балеарском острове Мальорка в августе прошлого года жители установили вдоль ряда пляжей фальшивые знаки с надписью: "Осторожно, опасные медузы" и "Осторожно, падающие камни".

Все таблички были написаны на английском языке, но на них мелким шрифтом были помещены пояснения на каталонском языке, информирующие местных жителей о том, что предупреждения не настоящие. Вместо этого текст гласил: "проблема не в камнепаде, а в массовом туризме" и "пляж открыт для всех, кроме иностранцев (guiris) и медуз".

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Впрочем, чрезмерный туризм - проблема не только испанских территорий.

Многие европейские страны вводят налог на туристов, в том числе Венеция, которая запретила круизным судам заходить в свою систему каналов, находящуюся под угрозой исчезновения.

В Амстердаме власти и местные жители уже несколько месяцев пытаются убедить пьяных туристов - в основном британцев - держаться подальше, а в японском Киото были перекрыты дороги, чтобы город не превратился в "тематический парк".

Другие ведущие туристические направления умоляют людей не посещать их, поскольку многие из них просто не имеют инфраструктуры для приема туристов.

Гавайи входят в списки лучших мест для отдыха, однако туристы продолжают сталкиваться с нехваткой работников сферы гостеприимства, перегруженными дорогами и 90-минутными очередями в ресторанах,. Но даже это не останавливает отдыхающих приезжать сюда толпами.

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Хотя проблема кажется глобальной, именно Испания возглавляет борьбу с ней.

В прошлом году в Барселоне появилось граффити с надписью: "Мы плюем в ваше пиво. Ваше здоровье!" - но особо на приток туристов это не повлияло.

Euronews Travel обратился за комментарием в туристический совет Малаги, но пока не получил ответа.