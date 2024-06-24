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Туризм в Грузии: много россиян, израильтян – всё меньше

Туризм в Грузии проседает из-за войны на Ближнем Востоке.
Туризм в Грузии проседает из-за войны на Ближнем Востоке. Авторское право Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Доходы Грузии от международного туризма в 2023 году превысили 4 млрд долларов. Больше всего в страну приезжают россияне. Напряжённость на Ближнем востоке негативно влияет на сектор.

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Туризм – один из главных источников доходов Грузии. С 2022 по 2023 год этот важнейший сектор активно восстанавливался после пандемии, но с начала войны в Газе местные отмечают рост числа отказов от поездок и сокращение числа туристов с Ближнего Востока.

"Потери ощутимы. Ситуация в регионе повлияла на количество туристов из Израиля. По сравнению с предыдущими годами их число заметно сократилось. Я не могу сказать, что [израильтяне] совсем перестали приезжать, но их, конечно, меньше", – говорит Леван Гиоргадзе, который проводит пешеходные экскурсии по Тбилиси.

Шота Бурджанадзе, председатель Ассоциации рестораторов Грузии, также прогнозирует, что туристический сезон в этом году не оправдает ожиданий.

"Брони отменяются, а новых клиентов мы не наблюдаем. Поэтому, к сожалению, год не будет успешным".

По данным Управления по туризму, в Грузию больше всего едут туристы из стран Персидского залива и Евросоюза, таких как Германия, Польша и Франция.

Но наибольшее количество посетителей, 1,2 миллиона, в прошлом году прибыло из России.

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