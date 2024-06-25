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МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд
Международный уголовный суд Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Международный уголовный суд выдал ордеры на арест экс-министра обороны РФ Шойгу и начальника Генштаба РФ Герасимова. Их подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

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Международный уголовный суд сообщил во вторник, что выдал ордеры на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и нынешнего начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

В пресс-релизе МУС говорится, что Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордеры на арест Шойгу и Герасимова в контексте ситуации в Украине по предполагаемым международным преступлениям, совершенным в период как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере 9 марта 2023 года.

В документе указывается, что Шойгу и Герасимов предположительно несут ответственность за военное преступление, которе заключается в нанесении ударов по гражданским объектам и военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам. Кроме того, их подозревают в преступлении против человечности в виде бесчеловечных действий.

Вторая Палата предварительного производства сочла, что есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере 9 марта 2023 года.

Палата предварительного производства МУС также нашла основания полагать, что удары были направлены против гражданских объектов, а в случае с военным целями побочный ущерб гражданскому населению был явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным эффектом.

В этом отношении Палата отметила, что одной из основных целей международного гуманитарного права является защита гражданского населения в вооруженных конфликтах.

В марте прошлого года МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Путин и Львова-Белова предположительно несут ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию, заявил тогда МУС.

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