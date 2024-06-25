By Euronews и AP

Группа RIAS заявила, что в 2023 году было зафиксировано 4782 случая проявления антисемитизма по сравнению с 2616 случаями годом ранее

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По данным группы, отслеживающей проявления антисемитизма в Германии, в прошлом году число инцидентов увеличилось более чем на 80 %, причем более половины из них произошли после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и начала войны в Газе.

Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров по антисемитизму (RIAS) заявила, что зарегистрированные инциденты варьируются от антисемитских высказываний до нападений и включают в себя нападение на синагогу в Берлине в середине октября.

Из всех инцидентов, зарегистрированных RIAS в прошлом году, семь случаев были классифицированы как "крайнее насилие", несущее угрозу или возможную угрозу жизни людей или могущее привести к серьезным травмам. Было зафиксировано 329 случаев целенаправленного повреждения имущества, 183 угрозы и 4060 случаев оскорбительного поведения.

1 583 из прошлогодних инцидентов произошли на улице, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года, и 999 - в Интернете, что больше, чем 853 в 2022 году.

RIAS также зарегистрировал 471 инцидент в учебных заведениях и 311 - в общественном транспорте, что более чем в 2 раза превышает показатели предыдущего года.

Доктор Феликс Кляйн, уполномоченный федерального правительства по вопросам еврейской общины Германии и борьбы с антисемитизмом, призвал к более строгим мерам по борьбе с ненавистью к иудеям.

"Чтобы предоставить правоохранительным органам эффективные средства для всесторонней борьбы с антиеврейскими подстрекательствами и насилием, я призываю внести поправки в Уголовный кодекс. Например, призывы к уничтожению других государств должны стать уголовным преступлением", - сказал он.

Несмотря на рост антисемитского поведения, высокопоставленный сотрудник Центрального совета евреев Германии Даниэль Ботманн заявил, что "в настоящее время мы не наблюдаем тенденции к эмиграции евреев из Германии". Он противопоставил ситуацию движению, наблюдавшемуся в последние годы из соседней Франции.