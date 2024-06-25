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Крупный пожар в Подмосковье

Горящее здание
Горящее здание Авторское право AP/Moscow Region Governor Andrei Vorobyev official telegram channel
Авторское право AP/Moscow Region Governor Andrei Vorobyev official telegram channel
By Euronews
Опубликовано
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Причиной возгорания называют неполадки в электросети

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По меньшей мере 8 человек стали жертвами крупного пожара в подмосковном Фрязине. Полностью выгорели 7 этажей офисно-производственного здания. Очевидцы сообщали о взрывах газовых баллонов.

В тушении были задействованы более сотни пожарных и вертолёт. причиной возгорания следователи назвали неполадки в электросети.

Ранее сообщалось, что здание принадлежит НИИ «Платан», которое занимается электроникой, в том числе оборонного назначения. Но в самом институте это опровергли, заявив, что продали его её в 90-х, и никакого отношения к «оборонке» оно с тех пор не имеет, а помещения снимают около 30 компаний, в том числе занимающихся производством мебели.

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