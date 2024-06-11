IKEA в центре скандала с "систематическим уничтожением" румынских лесов

By Charlie Jaay

Активисты Greenpeace утверждают, что поставщики мебельного гиганта наживаются на коррупционных схемах в Румынии, а IKEA закрывает на это глаза. В самой компании все обвинения отвергают и говорят, что не принимают древесину, незаконно вырубленную в охраняемых зонах.

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Компанию IKEA обвиняют в том, что она способствует стремительному разрушению лесных экосистем Румынии.

Два недавних расследования показали влияние мебельного гиганта на Карпатские горы – один из крупнейших в Европе районов, где сохранились девственные старовозрастные леса.

Согласно отчету Greenpeace, более 50% древних лесов Румынии исчезли за последние 20 лет из-за коррупции и плохой работы правоохранительных органов.

В новом отчёте неправительственной организации подробно рассказывается о том, какую роль в этом сыграла компания IKEA и Ingka Group, крупнейший держатель франшизы, – некоторые из этих лесов якобы находятся на охраняемых территориях.

Почему леса Румынии находятся под угрозой?

Около 3 000 квадратных километров румынских лесов охраняются европейскими законами как территории Natura 2000. Так называется сеть охранных участков на территории ЕС.

Но многомиллиардная лесная промышленность Румынии, в центре которой находится так называемая "лесная мафия", страдает от системной коррупции и плохого соблюдения законов. Вырубка и безответственное лесопользование угрожают оставшимся лесам.

В 2019 году утечка данных из правительственного отчёта показала, что ежегодно в стране вырубается почти 40 миллионов кубометров древесины, половина из которых заготавливается незаконно.

Ящерица – житель карпатских лесов. Greenpeace

В 2020 году Еврокомиссия начала разбирательство после того, как неправительственные организации пожаловались на то, что правительство Румынии не решает проблему масштабной вырубки девственных лесов в пределах зоны Natura 2000.

Брюссель также пригрозил направить дело в Европейский суд, но пока этого не произошло.

"Несмотря на некоторые улучшения и предупреждения со стороны Европейской комиссии, Румыния по-прежнему не выполняет свои юридические обязанности по надлежащей защите последних крупных первичных и старовозрастных лесов ЕС", – говорит Агата Сифранюк, ведущий юрист по вопросам дикой природы в экологической организации ClientEarth.

"Если Комиссия не обратится в высший суд ЕС по поводу явного пренебрежения Румынией законами ЕС о природе, будущее этих важных для планеты лесов представляется плачевным", – добавляет она.

IKEA связана с 50 предполагаемыми нарушениями законодательства ЕС и Румынии

Экологические организации Agent Green и Bruno Manser Fonds исследовали девять лесных участков. Семь из них принадлежали Ingka Group, а два были государственными лесными угодьями, связанными с цепочками поставок IKEA.

В апрельском отчёте "IKEA: умная снаружи, гнилая внутри" (IKEA: Smart Outside, Rotten Inside) подробно описано не менее 50 предполагаемых нарушений законодательства ЕС и Румынии, а также неэффективных методов управления лесами.

Среди них – вырубка лесов, превышение максимально допустимого объёма добытой древесины и неспособность сохранить бесценные для биоразнообразия деревья, такие как старый дуб и бук.

Расчищенная территория недалеко от Вецерда, уезд Сибиу, Румыния. Bruno Manser Fonds/Agent Green

Все исследованные леса, включая формально заповедные участки, подверглись интенсивной коммерческой вырубке, что привело к серьёзной деградации почвы и экосистем.

Исследователи изучили виды лесопользования в каждом владении Ingka Investment в Румынии и обнаружили, что только около одного процента общей площади строго охраняется. Около 8% были частично защищены, а более 90% использовались для промышленного производства древесины, независимо от того, пересекались ли они с охраняемыми территориями Natura 2000, говорится в отчёте.

Greenpeace связывает поставщиков IKEA с уничтожением старовозрастных лесов

В рамках отдельного расследования представители Greenpeace в Центральной и Восточной (CEE) посетили старовозрастные леса Румынии, чтобы изучить цепочки поставок IKEA.

В отчёте "Собирая правду: уничтожение старовозрастных лесов в румынских Карпатах" утверждается, что по меньшей мере семь поставщиков ведущих древесных товаров IKEA были связаны с "систематическим уничтожением" девственных лесов, в том числе на двух участках Natura 2000.

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По меньшей мере 30 наименований продукции этих производителей попали в магазины ИКЕА в 13 странах, включаяФранцию, Германию и Великобританию.

Производственный цех в Сигету-Мармациеи, связанный с IKEA. Greenpeace

Компания Ingka и Inter IKEA Group – франчайзер, отвечающий за цепочку поставок IKEA, – решительно оспаривают все претензии НКО.

Группа компаний Ingka заявила, что "власти не нашли никаких доказательств несоблюдения правил лесопользования" и что её деятельность "соответствует строгим экологическим стандартам, установленным национальными законами и международными органами сертификации, такими как Лесной попечительский совет (FSC)".

Inter IKEA Group заявила, что не принимает древесину из охраняемых старовозрастных лесов, отметив, что "практика выбора поставщиков, о которой говорится в отчёте Greenpeace, является законной и соответствует местным законам и нормам ЕС".

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Обвинения в "зелёном камуфляже"

"IKEA не упоминает о контексте, в котором они работают, а это очень важно", – отмечает Инес Гаврилут, специалист по Восточной Европе из Bruno Manser Fonds.

"Все знают, что Румыния пронизана коррупцией. На бумаге всё может выглядеть законно, но расследования на местах обнаруживают явные свидетельства деградации и разрушения экосистем", – утверждает она.

"Неслучайно IKEA вкладывает значительные средства в покупку леса здесь, ведь здесь для вырубки открыты огромные возможности", – добавила эксперт.

Некоторые борцы за сохранение лесов считают, что IKEA прикрывается FSC – схемой сертификации, которая, по их мнению, не обеспечивает защиту старовозрастных лесов.

Саймон Коунселл, независимый исследователь и бывший директор Rainforest Foundation UK, помог создать FSC в начале 1990-х годов, чтобы потребители могли видеть, какие бумажные и деревянные изделия были получены из экологически чистых источников. Но Коунселл со временем стал критически относиться к схеме сертификации, считая, что у неё есть недостатки.

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"Уже много лет известно, что FSC не гарантирует, что древесина поступает из экологически или социально приемлемых источников, и просто занимается "зелёным камуфляжем" древесины и бумажной продукции", – говорит он.

По словам Коунселла, особенно серьёзный конфликт интересов возникает, когда компании, проводящие сертификационный аудит, получают зарплату непосредственно от лесозаготовительных компаний, которые они должны оценивать.

В ответ на это Лесной попечительский совет заявляет, что не допускает участия недобросовестных игроков и применяет меры предосторожности, включая независимые аудиты, для обеспечения соблюдения строгих стандартов.

"Любая неприемлемая деятельность владельца сертификата или компании в его корпоративной группе приводит к началу публичного расследования, которое может привести к исправлению ситуации или исключению из системы FSC", – говорится в сообщении НКО.

FSC также отмечает, что существуют несколько определений старовозрастных лесов, что приводит к различным интерпретациям.

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В Румынии определение этого понятия в настоящее время намного строже, чем то, что предлагает Еврокомиссия.

Есть и другие спорные моменты. Стратегия ЕС по сохранению биоразнообразия и Лесная стратегия на 2030 год в настоящее время не являются юридически обязательными для стран-членов блока.

"Наши наиболее богатые биоразнообразием территории, такие как карпатские леса, должны быть защищены в соответствии с целями, поставленными вСтратегии биоразнообразия ЕС на 2030 год, – говорит Шпела Банделж Руис, активист Greenpeace CEE по вопросам биоразнообразия. – Однако пока эти цели остаются лишь на бумаге, а богатейшие экосистемы Европы исчезают".

"Только при наличии юридически обязывающих норм ЕС, направленных на защиту и восстановление природы, такие компании, как IKEA, не будут волей-неволей способствовать разрушению европейского природного наследия, например, румынских Карпат", – подчёркивает она.

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В прошлом году IKEA насчитывала почти 500 магазинов, работающих в более чем 60 странах, и выручка компании составила около 50 миллиардов евро.

В 2019 году, по данным некоммерческой организации Earthsight, IKEA ежесекундно вырубала одно дерево, и производство продолжает расширяться: компания владеет более чем 2 800 квадратными километрами лесов по всему миру. Более 500 квадратных километров находится в Румынии, что делает IKEA крупнейшим частным землевладельцем в стране.

Леса Румынии с их богатыми экосистемами стремительно исчезают. Но ещё не поздно их спасти.

"Сначала Ingka и IKEA должны признать свою неправоту, чтобы мы могли вести конструктивный диалог, – говорит Инес Гаврилут. – Они задают тренды для всей индустрии и имеют большой вес. У них есть возможность сделать много хорошего".