Румыния: варварская вырубка леса на охраняемых территориях

Ежегодно в Румынии заготавливается 36 миллионов кубометров леса, половина которого вырубается нелегально. Европарламент направил группу депутатов для расследования случаев браконьерства на одном из особо охраняемых участков Евросоюза -"Натура 2000"

Ежегодно в Румынии заготавливается 36 миллионов кубометров леса, половина которого вырубается нелегально. Европарламент направил специальную группу депутатов для расследования случаев браконьерства на одном из особо охраняемых участков Евросоюза -"Натура 2000".

Анна Депарнаи, евродепутат из группы "Зеленых":

— Я видела своими глазами поистине колоссальные опустошения. Закон ЕС об охране территорий "Натуры 2000" не защищает там ничего. Меня это тронуло и разозлило. Я хочу немедленно заняться этим делом.

В Румынии произрастает свыше 500 000 гектаров старовозрастных и девственных лесов. Теоретически 63% из них находятся под строгой охраной

Но реальность совершенно не соответствует действительности. И это несмотря на то, что правила вырубки на территориях "Натура 2000" очень строгие.

Габриэль Пэун, биолог, Agent Green:

— Все разрешенные рубки на охраняемых территориях "Натура 2000" проводились без проведения оценки влияния на окружающую среду. Практикуется полное удаление лесного покрова без понимания того, какие виды растений и места обитания животных уничтожаются.

Согласно директиве ЕС, государства-члены должны обеспечивать защиту животных и растений, а так же среды их обитания. Румынские чиновники настаивают, что выполняют это требование

Рунчану Дан, директор Национального агентства лесов Брашова:

— За последние два года эта территория проверялась несколько раз представителями премьер-министра и лесной охраны после жалоб Европейской комиссии. Никаких нарушений не было.

Euronews Румыния связался с министром окружающей среды Бухареста Танчосом Барна, но он отказался от комментариев.