Румыния: варварская вырубка леса на охраняемых территориях

Ежегодно в Румынии заготавливается 36 миллионов кубометров леса, половина которого вырубается нелегально. Европарламент направил группу депутатов для расследования случаев браконьерства на одном из особо охраняемых участков Евросоюза -"Натура 2000"
Ежегодно в Румынии заготавливается 36 миллионов кубометров леса, половина которого вырубается нелегально. Европарламент направил специальную группу депутатов для расследования случаев браконьерства на одном из особо охраняемых участков Евросоюза -"Натура 2000".
Анна Депарнаи, евродепутат из группы "Зеленых":
— Я видела своими глазами поистине колоссальные опустошения. Закон ЕС об охране территорий "Натуры 2000" не защищает там ничего. Меня это тронуло и разозлило. Я хочу немедленно заняться этим делом.
Но реальность совершенно не соответствует действительности. И это несмотря на то, что правила вырубки на территориях "Натура 2000" очень строгие.
Габриэль Пэун, биолог, Agent Green:
— Все разрешенные рубки на охраняемых территориях "Натура 2000" проводились без проведения оценки влияния на окружающую среду. Практикуется полное удаление лесного покрова без понимания того, какие виды растений и места обитания животных уничтожаются.
Рунчану Дан, директор Национального агентства лесов Брашова:
— За последние два года эта территория проверялась несколько раз представителями премьер-министра и лесной охраны после жалоб Европейской комиссии. Никаких нарушений не было.
Euronews Румыния связался с министром окружающей среды Бухареста Танчосом Барна, но он отказался от комментариев.