Европарламент одобрил закон "О восстановлении природы и биоразнообразия"

By Euronews

Закон предусматривает возвращение пятой части поверхности суши и морей ЕС в естественное состояние к 2030 году. Против принятия документа выступали правоцентристы

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Европарламент и государства-члены Евросоюза достигли соглашения по ключевому законодательному акту о восстановлении природы и биоразнообразия несмотря на сопротивление правоцентристов.

Согласно документу, государства-члены ЕС обязаны к 2030 г. осуществить меры по восстановлению природы не менее 20% сухопутных и морских территорий блока, а всех поврежденных экосистем — к 2050 году.

Загрязнение, урбанизация, интенсивная эксплуатация: по данным Брюсселя, 80% природных сред обитания в ЕС находятся в "плохом или посредственном" состоянии.

Закон о восстановлении природы был представлен Европейской комиссией в июне 2022 г. Европейская народная партия, крупнейшая в Европарламента, была резко против закона. Правоцентристы утверждали, что он будет угрожать продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, а также будет работать против целей Европы в области чистой энергии за счет сокращения мощности источников гидроэнергетики и биоэнергетики.