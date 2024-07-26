Подоляк: "Соглашение с Россией — сделка с дьяволом"

По мнению советника президента Украины, соглашение с Россией приведет лишь к заморозке конфликта
Главный советник президента Украины предупредил, что любое соглашение с Россией, направленное на прекращение войны, будет равносильно «сделке с дьяволом» и лишь заморозит конфликт.
Комментарии Михаила Подоляка прозвучали на фоне растущего давления на Киев с требованием положить конец двухлетним боевым действиям в стране.
Украинские войска сталкиваются с серьезными проблемами на линии фронта, поскольку им противостоит более многочисленная и хорошо оснащенная российская армия.
Но военная разведка Украины утверждает, что Кремль с трудом набирает новых солдат и не производит достаточно современного вооружения, что, по ее мнению, вскоре скажется на результатах России на поле боя.