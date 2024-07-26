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Подоляк: "Соглашение с Россией — сделка с дьяволом"

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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По мнению советника президента Украины, соглашение с Россией приведет лишь к заморозке конфликта

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Главный советник президента Украины предупредил, что любое соглашение с Россией, направленное на прекращение войны, будет равносильно «сделке с дьяволом» и лишь заморозит конфликт.

Если вы хотите подписать соглашение с дьяволом, который потом утащит вас в ад - пожалуйста, это Россия. Все, что вы подписываете сегодня с Россией, которая не проиграет войну и не понесет юридической ответственности за массовые преступления - я имею в виду, что вы подписываете билет на продолжение войны в другом масштабе, с другими вовлеченными сторонами, с другим количеством убитых людей. Я просто хочу, чтобы политические элиты осознали это
Михаил Подоляк
советник президента Украины

Комментарии Михаила Подоляка прозвучали на фоне растущего давления на Киев с требованием положить конец двухлетним боевым действиям в стране.

Украинские войска сталкиваются с серьезными проблемами на линии фронта, поскольку им противостоит более многочисленная и хорошо оснащенная российская армия.

Но военная разведка Украины утверждает, что Кремль с трудом набирает новых солдат и не производит достаточно современного вооружения, что, по ее мнению, вскоре скажется на результатах России на поле боя.

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