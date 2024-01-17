By Euronews

Будет разрешена только маркировка "устойчивости" продукции, основанная на утвержденных схемах сертификации или установленная государственными органами.

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Европарламент дал окончательный зеленый свет директиве, которая улучшит маркировку товаров и запретит использование вводящих в заблуждение экологических заявлений.

Директива, принятая в среду 593 голосами "за" и 21 "против" при 14 воздержавшихся, призвана защитить потребителей от вводящих в заблуждение маркетинговых практик и помочь им сделать более правильный выбор при покупке.

Это будет сделано путем запрета использования общих экологических заявлений, таких как "экологически чистый", "натуральный", "биоразлагаемый", "климатически нейтральный" или "экологичный", без доказательств.

Директива позволит использовать только маркировку устойчивого развития, основанную на официальной сертификации или установленную государственными органами.

Европарламентарии считают, что это будет стимулировать движение в сторону производства более экологически устойчивых продуктов и снизит негативное воздействие на окружающую среду.

После того как директива будет подписана, у государств-членов ЕС будет два года, чтобы внести ее в национальное законодательство.