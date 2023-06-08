Право на второй шанс: французы создают мебель из отходов

Charlotte Elton и AFP

Малый бизнес может быть "зелёным"? В стартапе на юге Франции решили, что вместо того, чтобы переполнять свалки, строительный мусор может использоваться для производства дизайнерских этажерок и стульев.

Строительная отрасль во Франции ежегодно производит около 50 миллионов тонн отходов. "Maison Tournesol" – небольшой стартап, основанный четырьмя архитекторами в 2019 году, – борется с подобным расточительством ресурсов.

"Линейная экономика функционирует так: мы что-то производим, продукт живёт, а потом умирает. Вот тут-то за дело берёмся мы", – говорит Франсуа Буа, дизайнер и соучредитель фирмы.

По его словам, молодым предпринимателям нужно было обязательно предложить какое-то конкурентное преимущество: "Нужно отличаться от других и идти в ногу со временем, – поясняет он. – От вас ждут решения насущных проблем, например, как справиться с грядущим дефицитом ресурсов. Что ж, мы решили, что дадим вторую жизнь отходам – строительному мусору, производственному браку и прочему лому".

Что такое циркулярная экономика?

Главный принцип циркулярной экономики – практически любые материалы должны служить долго, а затем идти на переработку. Это создает систему замкнутого цикла, в которой на свалке оказывается лишь небольшая часть.

Как утверждает Франсуа, стартап уже избавил планету от шести тонн выбросов CO2.

"Будущее за устойчивым развитием"

Мастерская в Тулузе заполнена железными прутьями, металлическими конструкциями и алюминиевыми панелями, "спасёнными" от утилизации.

Они превращаются в стеллажи, этажерки, столы и стулья, но для этого важно заполучить брак – будущее ценное сырьё – до того, как его сожгут в печи.

"Будущее за устойчивым развитием", – уверен он.

Строительные отходы чаще всего попадают на свалку. Canva

Способствуют ли политики уменьшению объёма отходов?

С марта 2021 года закон "О борьбе с отходами в циркулярной экономике" (AGEC) требует, чтобы от 20 до 40% товаров, закупаемых государственными службами, были получены в результате вторичной переработки или повторного использования ресурсов.

Французское правительство также внедряет такую практику, как "Корпоративная социальная ответственность" (RSE). Согласно этой доктрине, производители несут ответственность за утилизацию своей продукции по окончании срока службы.

"Во Франции очень сложное законодательство, поэтому действовать приходится до того, как те или иные конструкции окончательно спишут в отходы. Затем мы отправляем их ещё на один круг. Для нас это сырьё, которое обретает вторую жизнь. И всё начинается снова, вот как работает циркулярная экономика", – говорит Франсуа.

0 отходов, 0 выбросов CO2 и простая сборка – первая коллекция мебели "Maison Tournesol" под названием "Zero" вышла в прошлом году. Теперь дизайнеры запускают вторую серию – "Mono", которая прекрасно впишется в современный монохромный интерьер.