Франция: из-за кражи древесины исчезают леса

Кража древесины во французских лесах растёт, нанося уже и экологический ущерб. Полиция выслеживает контрабандистов.

РЕКЛАМА

Полиция депртамента Ивелин в центральном регионе Иль-де-Франс выслеживает контрабандистов. Вот уже больше года как расследуется один из случаев кражи. Воры вырубили деревья в окрестных лесах, лишив местность её зелёной красоты и защиты.

Габриэль Дюкре, командир отряда полиции:

"Изначально здесь был лес, а теперь осталось всего около дюжины деревьев. (...) Речь идет об убытках в несколько сотен тысяч евро примерно на десяти участках земли, ставших жертвами этой жестокой вырубки деревьев".

Полиция подозревает, что для вырубки деревьев на законных основаниях была нанята местная лесозаготовительная компания, но она вырубает гораздо больше запланированного, выходя за пределы разрешенной зоны. Украденная древесина затем вывозится в Китай, где из неё делают паркет.