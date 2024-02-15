Критический момент в Амазонии: 47% леса угрожает опасность

Исследования показывают, что жизненно важная экосистема тропических лесов может превратиться в саванны, если засуха усилится.

РЕКЛАМА

Для тропических лесов Амазонки приближается критический момент, который может иметь катастрофические последствия для мировой климатической системы, показывают новые исследования.

До 47 процентов "легких планеты" могут оказаться под угрозой из-за повышения температуры, засух, вырубки лесов и пожаров к 2050 году, считают ученые из Потсдамского института исследования воздействия на климат (PIK) в Германии.

Юго-восточная Амазония в Бразилии уже превратилась из поглотителя углерода в его источник, то есть она выбрасывает больше парниковых газов, чем поглощает.

Как объясняет ученый из PIK Борис Сакшевски, это доказывает, что "нынешнее антропогенное давление слишком велико, чтобы регион мог сохранить свой статус тропического леса в долгосрочной перспективе".

Но проблема на этом не заканчивается, говорит он. Поскольку тропические леса обогащают воздух большим количеством влаги, которая является основой для осадков на западе и юге континента, потеря леса в одном месте может привести к потере леса в другом, так как они связаны между собой.

Что произойдет, если критический момент в Амазонии будет пройден?

На Земле существует ряд природных порогов, нарушение которых может привести к тому, что температура выйдет из-под контроля и вызовет разрушительный эффект домино для экосистем и людей.

Вымирание лесов А мазонии - один из них, наряду с разрушением больших ледяных щитов в Гренландии и Западной Антарктике, гибелью коралловых рифов в более теплых морях и нарушением важного океанического течения в Атлантике.

Последствия исчезновения лесов не ограничиваются границами Амазонии, объясняют авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature.

Подобно своей могучей реке, леса Амазонки всасывают воду и выбрасывают миллиарды тонн водяного пара в день в огромные "летающие реки". Эта небесная влага - важнейшая составляющая южноамериканских муссонов, от которых зависит выпадение осадков на обширных территориях континента.

А поскольку Амазония в целом все еще хранит углерод, эквивалентный 15-20-летнему объему нынешних выбросов CO2 человеком, его высвобождение в результате гибели лесов значительно усилит глобальное потепление.

Каковы же самые большие угрозы для Амазонки?

Пылающие леса Амазонии, сентябрь 2023 года AP Photo/Edmar Barros

В своем исследовании международная группа ученых определила пять климатических и землепользовательских пороговых значений, которые не должны быть нарушены, чтобы Амазония сохранила свою жизнеспособность.

К ним относятся глобальное потепление, годовое количество осадков, интенсивность сезонности осадков, продолжительность сухого сезона и накопленная вырубка лесов. Для каждого из этих факторов ученые предлагают безопасные границы, которые не позволят Амазонии пересечь переломный момент.

Например, тропический лес не сможет существовать, если среднегодовое количество осадков упадет ниже 1 000 мм. Но, как объясняет Да Ниан, другой ученый из PIK и соавтор исследования, при уровне осадков ниже 1 800 мм в год "возможен резкий переход от тропических лесов к растительности типа саванны".

"Это может быть спровоцировано отдельными засухами или лесными пожарами, которые в последние годы участились и стали более сильными".

Учитывая текущую траекторию глобального потепления, а также прямой урон, наносимый лесам вырубкой и пожарами, исследование показывает, что 10-47 процентов амазонских лесов окажутся под угрозой из-за усиливающихся нарушений, что приведет к тому, что эта ценная экосистема окажется на пределе своих возможностей.

Что будет с пострадавшими районами Амазонии?

В исследовании также анализируются примеры пострадавших лесов в различных частях Амазонии, показывающие, что может произойти с экосистемой.

В некоторых случаях лес может восстановиться в будущем, но все равно останется в деградированном состоянии, где доминируют сорняки, такие как лианы или бамбук.

В других случаях лес не восстанавливается и остается в "горючем" состоянии. Распространение открытых, легковоспламеняющихся экосистем по всему ядру Амазонии вызывает особую тревогу, поскольку они могут распространять пожары на соседние леса.

РЕКЛАМА

Ученые призывают прекратить вырубку лесов и выбросы парниковых газов

Такие критические моменты в климате, как гибель Амазонии, трудно представить в силу их сложности и масштабности. Но призыв к действию авторов исследования знаком и понятен.

"Чтобы сохранить леса Амазонки в безопасных границах, необходимо объединить местные и глобальные усилия, - говорит соавтор исследования Никлас Бурс, профессор моделирования системы Земли в Техническом университете Мюнхена. - Необходимо положить конец обезлесению и разрушению лесов и расширить масштабы их восстановления. Кроме того, необходимо сделать гораздо больше, чтобы остановить выбросы парниковых газов во всем мире".