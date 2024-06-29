"Операция Атакама": в Италии судят похитителей редких чилийских кактусов

By Isabella Kaminski

Иск стал результатом расследования, получившего название "Операция Атакама", в ходе которого правоохранительные органы обнаружили чилийские кактусы родов Eriosyce и Copiapoa в доме подозреваемого контрабандиста в Италии. Эти редкие виды пользуются большим спросом на черном рынке.

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Два человека предстали перед уголовным судом в Италии по обвинению в браконьерстве и контрабанде некоторых кактусов, находящихся под угрозой исчезновения, вывезенных из чилийской пустыни Атакама в Европу.

Прокурор Анконы обвиняет Андреа Пьомбетти и Маттиа Кресентини в импорте и экспорте кактусов, находящихся под угрозой исчезновения, без необходимых разрешений.

Пьомбетти обвиняют в том, что во время неоднократных поездок в Чили он сам выкорчевал более 900 кактусов из их естественной среды обитания.

Это нарушает итальянские законы, которые применяют Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), направленную на то, чтобы ни один вид дикой природы "не стал и не остался объектом неустойчивой эксплуатации". Редкие суккуленты входят в список растений, находящихся под его защитой.

Редкие виды кактусов пользуются большим спросом на черном рынке

Иск последовал за успешным расследованием в 2021 году, получившим название "Операция Атакама", в ходе которого правоохранительные органы обнаружили кактусы родов Eriosyce и Copiapoa в доме подозреваемого контрабандиста в Анконе. Эти редкие виды пользуются большим спросом на черном рынке.

Предположительно, контрабандисты переправляли кактусы из Чили своим знакомым в Греции и Румынии, которые затем перенаправляли грузы в Италию. Они намеревались продать эти растения через сети покупателей по всей Европе и Азии.

Полиция с конфискованным кактусом, 2021 год Carabinieri via AP

Возвращение растений на родину оказалось непростой задачей, в решении которой принимали участие власти Чили и Италии, а также ЕС и Международный союз охраны природы (IUCN).

Им помогла итальянская природоохранная организация Associazione per la Biodiversità e la sua Conservazione (ABC), президент которой Андреа Каттабрига является экспертом по кактусам.

"Полиция прислала мне фотографии, и я понял их важность", - говорит он. "Я нашел возможность перевезти все растения из дома... в Ботанический сад в Милане".

Затем он организовал доставку и упаковку, чтобы безопасно отправить кактусы обратно в Чили.

Нелегальная торговля кактусами вредит как видам, так и экосистемам

Каттабрига говорит, что нелегальная торговля кактусами наносит огромный ущерб как отдельным видам, так и экосистеме в целом.

"Сбор нескольких экземпляров может серьезно повлиять на виды, которым грозит вымирание. Но каждая форма жизни в пустыне важна, потому что это очень избирательная среда, где биоразнообразие очень сложное".

Организация ABC получила разрешение подать гражданский иск в рамках уголовного дела.

Она утверждает, что браконьерство и контрабанда нанесли ущерб ее работе по сохранению кактусов, затруднив защиту видов в дикой природе и способствуя устойчивому легальному производству в питомниках. В юридической терминологии это называется "моральным вредом".

Эксперт по кактусам Андреа Каттабрига Trisha Thomas/AP

Идея подать иск возникла у НПО Conservation Litigation, которая оказывает юридическую и научную поддержку.

По словам Марибель Родригес Валеро, соучредителя и исполнительного директора Conservation Litigation, иски о моральном ущербе часто подаются в связи с крупномасштабными загрязнениями или разливами нефти, но теперь они "постепенно проходят проверку" в связи с преступлениями, связанными с торговлей дикими животными.

Первый такой иск в Европе, насколько известно Валеро, был подан в 2015 году, когда бельгийский суд признал, что миссия организации по защите птиц пострадала в результате незаконной охоты.

Изначально суд присудил лишь символическую компенсацию в евро, но после апелляции эта сумма была увеличена до 15 000 евро.

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Во втором случае браконьеры, добывавшие исчезающую рыбу в национальном парке Каланки во Франции, а также рестораны и рыботорговцы, покупавшие эту рыбу, должны были выплатить администрации парка в общей сложности 35 000 евро за ущерб, нанесенный ее миссии, бренду и репутации.

Следующее слушание по иску о кактусах должно было состояться в июне, но перенесено на октябрь. Если судья признает обоих мужчин виновными в совершении уголовных преступлений, то будет обсуждаться вопрос о том, должны ли они выплатить компенсацию и в каком размере.

Компания ABC заявляет, что все полученные средства она направит на поддержку сохранения кактусов.

Растущая тенденция судебных разбирательств по вопросам биоразнообразия

Организация Conservation Litigation хочет создать убедительный прецедент того, что люди, наносящие вред экосистеме, могут быть привлечены к ответственности за ее восстановление.

Это часть растущей тенденции судебных разбирательств по вопросам биоразнообразия во всем мире, когда люди стремятся привлечь государственные и частные организации к вопросу юридической ответственности за утрату биоразнообразия.

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"Речь идет не о том, чтобы заработать деньги", - говорит доктор Джейкоб Фелпс, другой соисполнительный директор Conservation Litigation и главный исследователь лаборатории управления охраной природы Ланкастерского университета.

"Речь идет о принятии мер по восстановлению. В некоторых случаях мы можем представить, что нарушитель может быть вовлечен в процесс, но это редко бывает наиболее целесообразным. Более вероятно, что восстановительные работы должны проводиться ответственными государственными органами или НПО, такими как ABC, обладающими технической компетенцией".

С Пьомбетти и Кресентини не удалось связаться для получения комментариев.