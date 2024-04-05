Шаг вперед, два назад: ученые прояснили ситуацию с тропическими лесами планеты

В Бразилии и Колумбии сокращается вырубка тропических лесов, однако усилия этих стран не компенсируют негативные процессы в других регионах.

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В 2023 году процесс исчезновения тропических лесов в Бразилии и Колумбии значительно сократился, но пожары и увеличение вырубки в других регионах серьезно подорвали достигнутый прогресс. Доклад, опубликованный профильной группой Global Forest Watch, приводит следующие данные: в прошлом году в мире потеряно около 3,7,миллионов гектаров девственных тропических лесов - площадь, сопоставимая с размером Швейцарии. С опорой на спутниковые снимки исследователи пришли к выводу, что глобальная потеря была бы гораздо выше, если бы не улучшение ситуации в Бразилии и Колумбии. Однако усилия лишь этих стран, говорят эксперты, не позволят решить поставленную задачу - к 2030 году остановить и обратить вспять процесс потери лесов. Цель была согласована 145 странами на конференции COP26 в 2021 году.

Все дело в политической воле

"В прошлом году мир сделал два шага вперед и два шага назад, когда речь зашла о потере лесов", - говорит Микаэла Вайсе, директор исследования Global Forest Watch. - Резкое сокращение площади в бразильской Амазонии и Колумбии показывает, что прогресс возможен, но растущая потеря лесов в других регионах в значительной степени сдерживает этот прогресс".

The top 10 countries for primary forest loss in 2022 & 2023. World Resources Institute

Вайсе добавляет, что миру следует учиться у стран, которые успешно замедляют процесс обезлесения. В качестве одной из главных причин снижения темпов вырубки лесов в Бразилии и Колумбии авторы доклада называют смену политического вектора и акцент лидеров на защите окружающей среды.

A graph of Tropical primary forest loss from 2002 to 2023. World Resources Institute

Так, вырубка леса в Бразилии в 2023 году сократилась на 33,6% благодаря программе Лулы да Силвы. Еще более резкое улучшение ситуации наблюдалось в Колумбии; там в 2023 году при президенте Густаво Петро Уррего первичные потери лесов сократились вдвое по сравнению с 2022 годом.

"История обезлесения в Колумбии сложна и глубоко переплетена с политикой, поэтому историческое снижение в 2023 году имеет особое значение", - говорит Алехандра Лайна, менеджер по природным ресурсам World Resources Instituteв Колумбии.- Нет сомнений в том, что недавние решения правительства и приверженность общин оказали глубокое воздействие на леса Колумбии, и мы призываем участников идущих мирных переговоров использовать эти данные в качестве трамплина для ускорения прогресса".

Леса вырубают, а еще они горят

Пожары ответственны за чуть более половины всех глобальных потерь лесов в 2023 году. В тропических странах, таких как Боливия, их часто устраивают намеренно, чтобы расчистить землю под посевы или пастбища. Именно сельское хозяйство стало основным фактором обезлесения в этой стране; только производство сои там привело к потере почти миллиона гектаров леса с начала века. Сходная тенденция - потеря насаждений из-за расширения агросектора - отмечена и в Лаосе.

Играет роль и изменение климата. В жарких засушливых условиях пожары, устроенные человеком, легко выходят из-под контроля, а в Боливии в прошлом году стояла рекордная жара - сочетание эффекта Эль-Ниньо и глобального потепления.

Пожары также привели к потере лесов за пределами тропиков: в Канаде этот год стал рекордным.

The McDougall Creek wildfire burns on the mountainside above a lakefront home in West Kelowna, Canada. Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

"Спутниковые данные помогают нам отслеживать масштабы лесных пожаров на протяжении многих лет, в том числе тех, которые приводят к потере древесного покрова, - говорит Александра Тюкавина, доцент-исследователь из Университета Мэриленда. - Это особенно важно для понимания того, как экстремально пожароопасные годы - такие как рекордный сезон пожаров в Канаде в 2023 году - влияют на леса планеты с течением времени".