Суд Эквадора встал на защиту реки с нарушенными правами

Суд постановил, что загрязнение нарушает права реки, протекающей через столицу Эквадора. Ее следует очистить, создав благоприятные условия для горожан, флоры и фауны.

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Эквадорский суд постановил, что загрязнение окружающей среды нарушает права Мачангары, реки, протекающей через столицу, Кито. Мэрия Кито уже подала апелляцию на решение, принятое с опорой на Конституцию страны, которая прописывает "права природных элементов, таких как реки".

Экологи тем временем назвали вердитк суда "историческим". "Это историческое решение, ведь река протекает через Кито, и люди живут в близком контакте с ней", - сказал Дарио Иза из группы Kitu Kara, которая и подала иск от имени реки. Суд постановил, что до рассмотрения апелляции правительство должно представить план по очистке Мачангары.

Выяснялось, что Кито, город с населением в 2,6 миллиона человек, систематически сбрасывает отходы и загрязняющие вещества в Мачангару, которая берет свое начало в Андах. Очистка сточных вод практически не производится. По данным Глобального альянса за права природы, река "несет тонны отходов, спускающихся с оврагов и склонов холмов".

По оценкам специалистов, средний уровень кислорода в реке составляет 2%, что затрудняет жизнь флоры и фауны. В некоторых районах Латинской и Северной Америки жители имеют конституционное право на чистую окружающую среду, но Эквадор - одна из немногих стран, признающих право природных элементов не подвергаться деградации или загрязнению.

Представитель экологической неправительственной организации CEDENMA написал в соцсетях: "Сегодня мы отмечаем прекрасную новость: река Мачангара в Эквадоре признана объектом конституционного права, вынесено постановление о ее восстановлении. Мы мечтаем о чистой, благоухающей мятой реке, какой она была когда-то".