Пока на Родосе идёт борьба с пожарами, на противоположном берегу Средиземного моря - в Турции - под угольные шахты вырубают леса.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрацию протеста жителей турецких деревень близ лесов Акбелен. Манифестанты пытаются защитить их от вырубки под угольные шахты.

В зоне с 780 акрами лесных насаждений в районе провинции Мугла турецкая компания YK Energy намерена расширить добычу угля.

Несмотря на то, что судебная тяжба по поводу участка, расположенного вблизи города Икизкёй, ещё не завершена, в понедельник рабочие приступили к вырубке леса. Это и привело к ожесточённым столкновениям между протестующими и полицией.

"На фоне того, что десятки тысяч людей по всему Средиземноморскому региону спасаются от бушующих лесных пожаров, вызванных климатическим кризисом, невозможно понять, как этой компании разрешили уничтожить лес - один из важнейших поглотителей углерода - для расширения угольной шахты", - говорит участник кампании "За отказ от ископаемого топлива" (BFF) Дуйгу Кутлуай.

Вот как разрастался конфликт в последние дни и годы.

Задержания протестующих и стычки с полицией

На этой неделе для блокирования доступа протестующих в лес были направлены бронетехника и силы безопасности. BFF утверждает, что активистов "атаковали дубинками, слезоточивым газом и водомётами".

"Некоторые манифестаны были госпитализированы. Когда начались стычки с полицией, моя бабушка потеряла сознание. Но мы будем продолжать сопротивление", - рассказал Эсра Исик, представитель местной НПО по защите окружающей среды.

Задержаны, по последним данным, 22 человека. Юрист Арман Атылган сообщил 14 активистов обвинили в "оказании сопротивления сотрудникам полиции". Связаться с правоохранителями Муглы, чтобы получить от них комментарии, не удалось.

За ходом протестов следит вся страна, в Акбелен направились представители турецкой оппозиции.

Почему угольные компании хотят вести добычу угля Акбеленском лесу?

Мугла уже 40 лет живёт "под гнётом" трёх электростанций - Ятаган, Кемеркёй, Еникёй, - утверждает BFF.

Для их снабжения в этой местности постоянно расширяют угольные шахты. Под них уже снесли восемь деревень,говорится в отчёте неправительственной организации Climate Action Network Europe.

В YK Energy, которую в 2014 г. купили турецкие Limak Group и IC Ictas, утверждают, что необходимо извлечь запасы бурого угля под Акбеленским лесом, чтобы элекростанции продолжали работать.

"Эти электростанции имеют стратегическое значение для Турции, они покрывают в среднем 2,5% энергопотребностей страны и обеспечивают около 62% необходимого объёма электроэнергии, потребляемой на турецком побережье Эгейского моря, которое считается важным активом туристической отрасли страны", - заявляет представитель YK Energy.

"Если добыча на участке Акбелен не возобновится к сентябрю 2023 года, производство электроэнергии прекратится в 2024 году".

Три года назад министерство лесного хозяйства Турции выдало компании YK Energy разрешение на расширение карьера на 780 акрах леса в районе Акбелен.

Но местные жители подали иск в суд, чтобы опротестовать это решение.

Как местные жители защищают Акбеленский лес?

Судебная тяжба переросла в столкновения на местах. По данным BFF, в июле 2021 г. лесорубы, работающие по заказу компании YK Energy, вырубили 30 деревьев. Жители начали вести круглосуточное наблюдение.

В августе 2021 г. 1-й административный суд Муглы постановил, что до вынесения решения по иску дальнейшие работы по расчистке леса проводиться не могут. Но в ноябре 2022 г. отчёт назначенных судом экспертов показал, что лес пригоден для добычи полезных ископаемых, и постановление о прекращении вырубки деревьев было отменено.

Местные жители настойчиво требуют от суда вернуть временный запрет до окончания судебного разбирательства.

В четверг перед зданием административного суда в Мугле прошла акция протеста с под лозунгом "Справедливость для Акбелена".

Активисты утверждают, что компания планирует полностью уничтожить лес к 31 июля, и намерены этому противостоять.

Леса кормят нас. Мы не допустим, чтобы их вырубили. Зехра Йылдырым протестующуя 88-летняя местная жительница

"Мы не отдадим эти земли. Они наши. Мы никому их не отдадим", - говорит на турецком языке 88-летняя жительница Икизкёя Зехра Йылдырым.

"Они вырубают наши сосны. Там, под ними течёт наша вода. Если его вырубят, мы останемся без воды. Леса нас кормят. Мы не позволим их вырубать".

"Мы должны быть благодарны защитникам Акбеленского леса, многие из них - пожилые люди, и они рискуют своим здоровьем в противостоянии этому насилию над нашими сообществами, природой и климатом", - добавляет активист кампании Дуйгу Кутлуай.