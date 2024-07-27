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Трамп назвал призыв Харрис прекратить огонь в секторе Газа "неуважительным" по отношению к Израилю

Дональд Трамп встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье Мар-а-Лаго, 26 июля 2024 г.
Дональд Трамп встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье Мар-а-Лаго, 26 июля 2024 г. Авторское право Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Дональд Трамп предрек Третью мировую войну в случае победы на выборах в США Камалы Харрис. Вице-президент заявила, что Израиль имеет право на самооборону, но при этом уточнила, что "важно, как он это делает". Кандидат от республиканцев назвал такую позицию неуважительной по отношению к Израилю

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал высказывания вице-президента Камалы Харрис о войне между Израилем и ХАМАС, в частности, призыв прекратить огонь в секторе Газа, неуважительными по отношению к еврейскому государству.

Об этом он заявил в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это их первая встреча лицом к лицу за последние четыре года.

"Я думаю, что ее высказывания были неуважительными по отношению к Израилю, - сказал Трамп. - Я не знаю, как евреи могут голосовать за нее, но это их дело".

Биньямин Нетаньяху и Камала Харрис
Биньямин Нетаньяху и Камала ХаррисJulia Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В четверг Нетаньяху встретился с уходящим президентом Джо Байденом и его вице-президентом Харрис в Белом доме, обсудив с ними переговоры о прекращении огня в Газе.

После встречи с израильским премьером Харрис заявила, что настало время положить конец войне, и выразила обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе, добавив: "Я не буду молчать".

Харрис получила достаточную поддержку среди делегатов от Демократической партии, чтобы стать ее кандидатом на ноябрьских президентских выборах. Однако официально об этом будет объявлено только на национальном съезде в Чикаго на следующей неделе.

То, что произошло в Газе за последние девять месяцев, разрушительно. Мы не можем позволить себе не замечать этих страданий.
Камала Харрис
вице-президент США

В четверг Харрис заявила о своей "непоколебимой приверженности" существованию Израиля и сказала, что эта страна имеет право на самооборону, но добавила, что "важно, как она это делает".

Это вызвало вопросы о том, как может измениться поддержка со стороны США, традиционно являющихся главным союзником Израиля, при президентстве Харрис.

В четверг представители Белого дома заявили, что переговоры о прекращении огня, которые буксуют уже несколько недель, находятся на завершающей стадии, но еще есть вопросы, которые необходимо решить.

Нетаньяху сказал, что Израиль "с нетерпением" ждет окончания девятимесячной войны в Газе, но на вопрос, близка ли сделка, ответил лишь: "Я думаю, время покажет".

Израильская военная операция в Газе была вызвана вторжением ХАМАС в Израиль 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей, а еще 250 были похищены и увезены в Газу.

Операция ЦАХАЛ оказалась разрушительной: погибло не менее 38 000 палестинцев, около 80% населения сектора были вынуждены покинуть свои дома.

В результате боевых действий было разрушено не менее 62% домов в Газе. По оценкам ООН и Всемирного банка, восстановление сектора обойдется примерно в 18 миллиардов долларов.

Трамп заявил, что в случае избрания Харрис может начаться Третья мировая война. Он сказал, что вероятный кандидат от демократов хуже разбирается в проблемах Ближнего Востока, чем он: "Сейчас мы ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Мы никогда не были так близки, потому что у нас некомпетентные люди, управляющие страной".

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