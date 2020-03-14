Румыния: спасти девственные леса

На Карпатском хребте на севере Румынии раскинулись одни из последних девственных лесов Европы. Регион оказался в эпицентре скандала вокруг незаконной вырубки. Здешняя так называемая "лесная мафия" убивает не только деревья, но порой калечит и людей, встающих а защиту природы.

Георг Облезнюк, лесничий: "Смотрите, срез совсем свежий, дерево было недавно срублено. Причем незаконно. Смола выступила! Бедное дерево плачет. Они лишили его жизни, так же, как лишают жизни людей".

Собеседник Евроньюс показывает пни, спрятанные под ветками.

Георгий Облезнюк, лесничий: "Они прячут их, чтобы не очень бросались в глаза. Это - дело рук мафии".

Согласно последним данным, в Румынии ежегодно незаконно вырубается около 20 миллионов кубометров древесины. Наблюдатели считают, что часть украденной древесины оседает на европейском рынке.

С 2014 года физическому насилию подверглись 185 лесников, 6 человек были убиты, причем двое - недавно. Лесник, пожелавший сохранить анонимность, рассказал о типичной схеме, тщательно отлаженной:

"Предприниматель идет на торги, организованные лесным хозяйством, и покупает определенный объем древесины. Затем он договаривается с инженером, тот отправляется в лес и помечает деревья. Это уже игра не по правилам, помеченные деревья не числятся в контракте. Таким образом, наш бизнесмен получает больше древесины, чем официально приобрел на торгах. Излишки нигде не будут значиться: отчеты подделают. Лесники в курсе этой схемы, порой они сами сбывают древесину на черном рынке".

Наш следующий герой, Тибериу, решил лично заняться сбором данных по нелегальной вырубке леса.

Тибериу Бозутар, активист: "Здесь у нас целый участок, где захоронены пни незаконно срубленных деревьев. Видите их размер? Одиночке их выкорчевать не под силу. Тут требуется тяжелая техника, бригады рабочих. Это доказывает, что кража была хорошо организована".

В феврале Европейская комиссия вынесла Румынии предупреждение, пригрозив санкциями в виде судебных разбирательств и штрафов.

Валери Гориа, Еuronews: "Знание того, во сколько стране могут обойтись европейские санкции, достаточно, чтобы побудить румынское правительство действовать быстрее и эффективнее. Однако это не сможет компенсировать ущерб, который уже причинен в девственным лесам десятилетиями незаконных вырубок".

Более подробная информация о лесах Румынии в репортаже "Битва за лес".