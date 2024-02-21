Деревянные дома и мебель скоро смогут получить сертификат ЕС за их предполагаемую роль в снижении уровня CO2 в атмосфере. Экологи обеспокоены тем, что новые правила учета поглощения углерода мало способствуют защите лесов и облегчают корпоративный "гринвошинг".

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20 февраля, члены Европарламента и правительства стран ЕС согласовали предварительный текст нового Положения о сертификации деятельности по удалению углерода (CRCF). Компромисс достигнут после длительных переговоров в Брюсселе. "Новый документ будет способствовать частным инвестициям и развитию добровольных углеродных рынков, соблюдению целостности климата и предотвращению "гринвошинга", - заявила Лидия Перейра, португальский депутат Европарламента.

Удалить навсегда! Ну, или надолго...

Теперь, чтобы считаться удаленным, секвестрированный CO2 должен быть утилизирован таким образом, чтобы не попадать в атмосферу в течение как минимум нескольких столетий. Например, речь может идти о закачке углерода вглубь морской дна на истощенных месторождениях нефти и газа.

Новые правила также коснутся естественных лесных поглотителей углерода. Так, сертификат может предоставляться древесине, срубленной для применения в строительстве или производстве мебели, при условии, что срок службы постройки или изделия составит не менее 35 лет. К другим разрешенным способам долгосрочного хранения CO2 относятся так называемые методы углеродного земледелия - восстановление лесов и почв, управление водно-болотными угодьями и выращивание морских трав.

Новые правила важны с точки зрения климатических целей ЕС, которые предусматривают сокращение выбросов парниковых газов на 55% к концу десятилетия по сравнению с уровнем 1990 года и достижение так называемого "чистого нуля" к 2050 году. Законодатели признали, что, если не останавливать промышленное производство, цели можно достичь исключительно через улавливание CO2 на заводах или удаление его из атмосферы.

Слишком много "но"?

Соглашение CRCF ожидает официального утверждения Европейским Парламентом и Советом ЕС, оно с осторожностью встречено представителями лесного хозяйства. Они на протяжении всей работы Еврокомиссии над "зеленым переходом лоббировали в Брюсселе продолжить заготовку древесины для использования в качестве пиломатериалов или топлива.

Генеральный директор ассоциации шведской лесной промышленности Вивека Бекеман заявила, что теперь многое будет зависеть от того, как Комиссия и эксперты разработают стандарты сертификации. "Есть риск, что новый документ будет использован для ограничения лесного производства", - заметила Бекеман, выразив опасение, что это ограничит и рабочие места, связанные с поставками сырья. Она убеждена, что "для достижения эффекта необходимо сосредоточиться на простых и предсказуемых правилах, которые сделают привлекательными инвестиции в улавливание углерода, особенно в крупные, долгосрочные проекты".

Конфедерация европейских лесовладельцев (CEPF) приветствовала соглашение. В интервью Euronews советник по вопросам политики Даниель Комлос заявил: "Лесное хозяйство может сыграть свою роль в смягчении последствий изменения климата, если в основе нового законодательства будут лежать предсказуемость и стабильность".

А вот защитники лесов озадачены результатами переговоров. Мартин Пиджон, активист "зеленой" группы Fern, раскритиковал возможность для компаний компенсировать загрязнение CO2 путем покупки специальных сертификатов. "Это - красная черта для климата, и она подрывает наши цели по скорейшему сокращению ископаемых выбросов; этот пункт не следовало включать", - отметил он в интервью Euronews.

НПО Carbon Market Watch, базирующаяся в Брюсселе, также подвергла резкой критике положения о временном хранении углерода, которые, по мнению экспертов, открывают двери "гринвошингу". "Соглашение глубоко проблематично, - считает Вейнанд Стоефс, специалист по удалению углерода. - В нем нарушен основополагающий принцип, согласно которому удаление СО2 должно дополнять, а не заменять сокращение выбросов".