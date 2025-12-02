Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Police clash with protesters during a rally against austerity measures in next year's draft budget, in Sofia
No Comment

Видео. В Софии протест перерос в насилие: толпы против проекта бюджета на 2026 год

Последние обновления:

Мирная акция протеста в Софии переросла в насилие: десятки тысяч болгар протестовали против правительственного проекта бюджета на 2026 год.

Мирный митинг в Софии перерос в насилие, когда десятки тысяч болгар протестовали против проекта бюджета правительства на 2026 год.

Сначала акция проходила спокойно: молодые участники скандировали «Отставка» и требовали пересмотра.

Напряжение возросло, когда небольшие группы направились к штаб-квартире правящей партии и стали бросать стулья в здания и полицейских.

На кадрах видно столкновения, горящие мусорные контейнеры и поврежденные полицейские машины.

За несколько дней до этого правительство отозвало проект бюджета после аналогичных протестов и пообещало возобновить диалог с работодателями и профсоюзами.

