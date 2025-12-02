Видео. В Софии протест перерос в насилие: толпы против проекта бюджета на 2026 год

Мирный митинг в Софии перерос в насилие, когда десятки тысяч болгар протестовали против проекта бюджета правительства на 2026 год.

Сначала акция проходила спокойно: молодые участники скандировали «Отставка» и требовали пересмотра.

Напряжение возросло, когда небольшие группы направились к штаб-квартире правящей партии и стали бросать стулья в здания и полицейских.

На кадрах видно столкновения, горящие мусорные контейнеры и поврежденные полицейские машины.

За несколько дней до этого правительство отозвало проект бюджета после аналогичных протестов и пообещало возобновить диалог с работодателями и профсоюзами.