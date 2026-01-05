Видео. Венесуэла справляется с последствиями ударов США по Катиа-Ла-Мар

Венесуэла все еще справляется с последствиями ударов США, нанесенных 3 января по приморскому городу Катия-Ла-Мар. Жители говорят, что атаки пришлись по жилому многоквартирному дому и соседним портовым районам во время операции США, нацеленной на президента Николаса Мадуро. Вспыхнули пожары, в части города отключили электричество, а дома рядом с Ла-Гуайрой сильно пострадали.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Оценки человеческих потерь расходятся. Власти Венесуэлы подтвердили по крайней мере одну гибель гражданского и несколько тяжелых ранений на месте удара по дому, тогда как другие источники сообщали о значительно более высоких жертвах в разных районах. Соединенные Штаты заявили, что их силы получили лишь легкие ранения. Окончательный баланс погибших среди гражданских пока не подтвержден.

В последующие дни жители расчищали завалы на дорогах, соединяющих Катия-Ла-Мар с Каракасом, а аварийные бригады сосредоточили усилия на поврежденных портовых объектах и жилье. Спутниковые снимки показывают разрушенные склады, сгоревшие автомобили и пост охраны. Для многих местных жителей восстановление продолжается на фоне неопределенности и сохраняющегося шока.