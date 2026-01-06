Союзники и противники США критикуют операцию в Венесуэле

На заседании Совбеза ООН сразу несколько стран резко осудили недавнюю операцию по похищению Николаса Мадуро и его супруги
Как союзники, так и противники Соединённых Штатов на внеочередном заседании Совбеза ООН резко раскритиковали военную США в Венесуэле, которая закончилась похищением президента страны Николаса Мадуро.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в «глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены», равно как и тем, что действия Вашингтона моугт создать опасный прецедент.
Схожие опасения высказывали многие выступающие: поскольку операция против Венесуэлы была проведена под предлогом борьбы с наркоторговлей, были высказаны опасения, что военные действия распространятся и на другие страны Южной Америки, включая Мексику и Колумбию.
Крупнейшие критики внешней политики США и постоянные члены Совбеза, Китай и Россия, призвали ООН не допустить возвращения Америки в «эпоху беззакония».
«Мы не можем позволить Соединённым Штатам провозгласить себя неким верховным судьёй, который единолично имеет право вторгаться в любую страну, определять виновных, выносить приговоры и приводить в исполнение наказания вне зависимости от рамок международного права, суверенитета и невмешательства», — заявил постпред России Василий Небензя.
Представители самой Венесуэлы назвали итоги заседания Совбеза — осуждение действий США — победой своей страны. «Если похищение главы государства, удары по суверенной стране и открытые угрозы дальнейших вооружённых действий допустимы, это означает, что миру посылается разрушительный сигнал: закон необязателен, а сила является истинным арбитром международных отношений», — отметил посол в ООН Самуэль Монкада.
Посол США Майк Уолтц назвал действия своей страны оправданной «хирургической операцией по поддержанию правопорядка», подчеркнув, что во многих странах Европы и Америки Николаса Мадуро не считали легитимным главой государства.
«Если Организация Объединённых Наций придает наркотеррористу такую же легитимность, как демократически избранному президенту или главе государства, то что это за организация?» — заявил Уолтц.