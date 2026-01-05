Дания призывает Дональда Трампа прекратить угрозы

Премьер-министр королевства Метте Фредериксен назвала высказывания президента США неуважительными, а его риторику о захвате Гренландии бессмысленной.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В воскресенье глава Белого дома вновь заговорил о том, что датская автономная территория, с его точки зрения, стратегически необходима Соединённым Штатам:

«Гренландия нужна нам с точки зрения национальной безопасности. Она имеет стратегическое значение. Сейчас Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями. Нам нужна Гренландия ради национальной безопасности, а Дания её точно обеспечить не сможет».

Дания и США — союзники по НАТО. На фоне ударов по Венесуэле и похищения Николаса Мадуро, новое заявление Трампа сильно обеспокоило Копенгаген.

Присоединение Гренландии тем или иным путём стало одной из главных тем риторики второго срока Дональда Трампа. Ранее и в датском правительстве, и в руководстве автономной Гренландии претензии Вашингтона категорически отвергли.