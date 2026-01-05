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Дания призывает Дональда Трампа прекратить угрозы

Учения НАТО в Гренландии, сентябрь 2025 г.
Учения НАТО в Гренландии, сентябрь 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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После Венесуэлы, президент США вновь заговорил о присоединении Гренландии

Премьер-министр королевства Метте Фредериксен назвала высказывания президента США неуважительными, а его риторику о захвате Гренландии бессмысленной.

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В воскресенье глава Белого дома вновь заговорил о том, что датская автономная территория, с его точки зрения, стратегически необходима Соединённым Штатам:

«Гренландия нужна нам с точки зрения национальной безопасности. Она имеет стратегическое значение. Сейчас Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями. Нам нужна Гренландия ради национальной безопасности, а Дания её точно обеспечить не сможет».

Дания и США — союзники по НАТО. На фоне ударов по Венесуэле и похищения Николаса Мадуро, новое заявление Трампа сильно обеспокоило Копенгаген.

Присоединение Гренландии тем или иным путём стало одной из главных тем риторики второго срока Дональда Трампа. Ранее и в датском правительстве, и в руководстве автономной Гренландии претензии Вашингтона категорически отвергли.

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