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Кранс-Монтана и горнолыжное сообщество отдали дань уважения всем жертвам, спасателям и медикам в видео, опубликованном офисом по туризму в Instagram
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Видео. В Кран-Монтане почтили память жертв пожара и спасателей

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Лыжники выстроили на склоне сердце, почтив память жертв пожара в баре и сотрудников экстренных служб. День общенационального траура назначен на 9 января.

В коротком видео, опубликованном в Instagram, офис по туризму Кран-Монтаны показывает представителей горнолыжного сообщества, собравшихся на склонах и выстроившихся в огромное сердце. Съемка велась с дрона. Эти кадры отдают дань памяти жертвам, а также спасателям и медработникам, которые пришли на помощь во время пожара.

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Пожар вспыхнул в баре у нижней части зоны катания, не на трассах, но его последствия почувствовались далеко за пределами курорта. В последующие дни жители и гости оставляли в деревне цветы и рукописные записки. Несколько горнолыжных курортов по всей стране приостановили работу, чтобы почтить память. На 9 января запланирована более масштабная официальная церемония, которая совпадет с объявленным президентом Ги Пармеленом общенациональным днем траура.

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