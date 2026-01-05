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В Греции разберутся, что случилось в аэропортах

стоковая фотография
стоковая фотография Авторское право  Yorgos Karahalis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Авторское право Yorgos Karahalis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Ioannis Karagiorgas & Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Прокуратура Греции выяснит обстоятельства сбоя радиочастот, который парализовал аэропорты страны в воскресенье.

Афины сообщили, что разбирательство поручено департаменту полиции по борьбе с электронными преступлениями, ему предстоит выяснить, имело ли место внешнее вмешательство.

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Проблемы начались в воскресенье утром, когда аэропорты зафиксировали неисправимость в системах радиосвязи Афинского и Македонского центров управления авиадвижением, что привело к закрытию района полетной информации Афин. Управление гражданской авиации Греции заявило, что на радиоканалах появился неопределенный "шум", но не смогло установить его происхождение.

На этом фоне было принято решение об отмене или перенаправлении порядка 90 рейсов.

По оценке ассоциации диспетчеров воздушного движения Греции, масштаб воскресного инцидента был "беспрецедентным и неприемлемым". "По какой-то причине внезапно исчезли все частоты. Мы не могли связаться с самолетами в небе", – описал случившееся Панайотис Псарос, глава ассоциации.

Работа аэропортов начала восстанавливаться к вечеру воскресенья, когда пилоты переключились на резервные частоты, чтобы поддерживать связь с диспетчерами на земле. В настоящее время воздушные хабы работают нормально.

Министр транспорта Греции сообщил в телеинтервью в понедельник, что "угрозы безопасности полетов при сбое не было", подчеркнув, что причины инцидента будут установлены в ближайшее время, а виновных накажут. "Да, головы полетят", - допустил министр, отметив, что пассажиры и перевозчики имеют право требовать компенсаций.

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