Французский суд накажет тех, кто травил Брижит Макрон

Суд Парижа вынес обвинительный приговор группе из 10 лиц за кибербуллинг и клевету в адрес Брижит Макрон, супруги президента Франции. Власти установили, что эти люди распространяли в сети заведомо ложные сведения о поле и сексуальной ориентации первой леди, утверждая, в частности, что Макрон родилась мужчиной. Разница в возрасте между Брижит и президентом Макроном приравнивалась авторами публикаций к "педофилии".

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Суд не принял во внимание доводы защиты о том, что некоторые посты и видео в этом ключе якобы носили юмористический характер. Многие публикации были просмотрены десятки тысяч раз.

Осужденным - от 41 до 65 лет, это восемь мужчин и две женщины. Им назначено наказание - от тренинга по повышению осведомленности о кибербуллинге до условного срока в 8 месяцев.

Расследование дела об онлайн-травле началось после жалобы Брижит Макрон, поданной летом 2024 года. Как выяснилось, слухи о ее трансгендерности активно распространялись некоторыми журналистами, блогерами и "медиумами" - в частности Наташей Рэй и Амандин Рой, а позже - американской ультраправой журналисткой Кэндис Овенс. Они утверждали, что первая леди якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель и "присвоила себе чужую личность". Никаких доказательств этому нет.

Амандин Рой стала одной из осужденных по этому делу. Дочь первой леди Тиффани Озьер участвовала в судебных слушаниях, отметив, что клевета в сети ухудшила жизнь ее матери и семьи в целом.

Супруги Макрон продолжают судиться в США с Кэндис Оуэнс, опубликовавшей серию видео под названием Becoming Brigitte.