Видео. Тысячи празднуют парад Трёх королей 2026 года в Мадриде

По всей стране города и поселки организуют шествия, известные как «cabalgatas de Reyes Magos», чтобы приветствовать Каспара, Бальтазара и Мельхиора, трех волхвов.

В Мадриде парад Трех королей 2026 года прошел под девизом «Знание, которым делятся», связывая библейскую историю с передачей знаний в школах, семьях и повседневной жизни. К шествию присоединились около 2100 человек, в том числе национальные и международные творческие коллективы и более 250 королевских слуг. С парадных платформ организаторы раздавали зрителям около 1200 килограммов сладостей.

Парад проходит накануне Богоявления и остается центральной частью рождественских традиций Испании, объединяя семьи в ожидании утра, когда дети открывают подарки.