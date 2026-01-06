Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Три волхва (Каспар, Мельхиор и Бальтазар) приветствуют детей со своих платформ
No Comment

Видео. Тысячи празднуют парад Трёх королей 2026 года в Мадриде

Последние обновления:

В Испании 5 января отмечают самую волшебную для детей ночь, праздник Трёх королей с праздничными шествиями, где 2 100 участников, включая 250 королевских слуг, раздали 1 200 кг сладостей.

По всей стране города и поселки организуют шествия, известные как «cabalgatas de Reyes Magos», чтобы приветствовать Каспара, Бальтазара и Мельхиора, трех волхвов.

В Мадриде парад Трех королей 2026 года прошел под девизом «Знание, которым делятся», связывая библейскую историю с передачей знаний в школах, семьях и повседневной жизни. К шествию присоединились около 2100 человек, в том числе национальные и международные творческие коллективы и более 250 королевских слуг. С парадных платформ организаторы раздавали зрителям около 1200 килограммов сладостей.

Парад проходит накануне Богоявления и остается центральной частью рождественских традиций Испании, объединяя семьи в ожидании утра, когда дети открывают подарки.

