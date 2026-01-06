Орбан: "Мы не выйдем из ЕС, он развалится сам по себе"

Итоги 2025-ого: большой слом

"2025 год был очень насыщен событиями, и всем было ясно, что целая эпоха в международной политике подошла к концу. Инаугурация Дональда Трампа ознаменовала слом. - так открыл пресс-конференцию с участием 63 мировых СМИ Виктор Орбан. - Предыдущая эпоха была ознаменована либеральным мировым порядком с его старыми правилами, которые теперь отменены". По оценке Орбана, наступает "эра наций"; он считает Венгрию ее предвестником с 2010 года.

Война и энергетика

Премьер-министр также подчеркнул необходимость оградить Венгрию от "опасностей войны".

Энергетика - самый важный вопрос новой эпохи, убежден Орбан, и суверенитет государств все больше зависит от их способности быть самодостаточными. Те, кто сможет обеспечить себя дешевой энергией, вырвутся вперед, остальные останутся позади, отметил он. Премьер-министр видит "целью для Венгрии" наличие цепочки поставок, энергоинфраструктуры и серьезных энергетических партнеров. Орбан сообщил СМИ, что у Брюсселя другие цели - "отрезать Венгрию от поставок российской нефти и газа". Венгерское правительство защищается - в том числе с помощью судебных исков против Еврокомиссии. Параллельно, уточнил Орбан, Будапешт ведет политическую работу, надеясь, что к 2027 году, война в Украине завершится и санкции будут отменены.

"Мы не дадим денег Украине"

"Венгрия не должна отказываться от своих целей экономического развития. Для этого нам нужны деньги. Мы не отдаем их другим, не отдадим и Украине", - уточнил он. - Мы также не дадим им кредит, так как все знают, что украинцы его не вернут".

Миграция

Постановление ЕС о приеме Венгрией определённого числа мигрантов по квотам ЕС "исполняться не будет, отметил Орбан. "Венгрия не согласится с тем, чтобы Брюссель указывал нам, с кем мы должны жить", - пояснил он

Он добавил, что его стране повезло остаться в стороне от "миграционного вопроса", в то время как в других странах "замена населения" уже началась. Орбан назвал абсурдом то, что Брюссель обязывает Будапешт платить миллион долларов ежедневного штрафа за нежелание "пускать мигрантов".

О Евросоюзе

На пресс-конференции Виктора Орбана спросили и о возможности выхода Венгрии из Европейского союза по модели Великобритании. Орбан назвал решение Лондона "смелым", но плохим для Центральной Европы, где Великобритания поддерживала борьбу с силами, продвигающими федерализм. Он напомнил, что Венгрия не обладает ядерным оружием и не достаточно велика, чтобы покинуть блок и ее выход не будет разумным.

Венгерский премьер убежден, что ЕС "развалится сам по себе, произойдет своего рода дезинтеграция, наступит хаос в руководстве". Это можно остановить с помощью реструктуризации, но ее нет, так как заинтересованные страны "увязли в собственных проблемах".

"Членство в ЕС - это важная опция", добавил Орбан, подчеркнув, что "имеет смысл иметь оптимальные отношения со всеми другими блоками, включая Америку, Россию, Китай, арабский и турецкий мир. "Вы можете проводить разумную политику в Брюсселе как член ЕС, только если вы суверенны", - убежден венгерский лидер, подчеркнув, что видит будущее в рамках ЕС в качестве члена НАТО с суверенной внешней и экономической политикой.

Венесуэла

Орбан расценил события в южноамериканской стране как "язык нового мира", который находится в процессе формирования.

"На этом языке мир будет говорить в будущем, - считает он. - По моим оценкам, вместе с Венесуэлой Соединенные Штаты могут контролировать 40-50% мировых запасов нефти, а это сила, способная существенно влиять на цены на энергоносители на мировом рынке".

Будет ли американский щит?

Венгерского премьер-министра также спросили о его визите в Вашингтон в ноябре. Сразу после поездки он заявил, что американцы предоставят его стране щит на случай атак третьих государств на ее финансовую систему.

"Я не обещал ему ничего подобного, но он очень просил меня", - позднее заявил президент США Трамп в интервью Politico.

"Я попросил, мы договорились, что он будет", - пояснил Орбан. Он напомнил, что с окончания Первой мировой войны Венгрия всегда нуждалась в щите, добавив, что "она не может полагаться на Брюссель". Но Соединенные Штаты - это президентская система, поэтому любое соглашение носит персональный характер, и если сменится действующий премьер-министр Венгрии или президент США, возникнет новая ситуация". Сейчас, подчеркнул Орбан, он "не ожидает изменений" и уверен, что соглашения с президентом США останутся в силе и после четырехлетнего срока Трампа.

Апрельские выборы: никаких дебатов с оппозицией

На вопрос, примет ли премьер-министр участие в дебатах с оппозиционной партией TISZA в ходе подготовки к выборам, Орбан ответил, что может вести диалог "только с суверенными людьми, а те, у кого есть хозяева за границей, не суверенны" (идет лит речь о политиках или журналистах - прим.). Ранее Орбан говорил что его партия Fidesz может выиграть 80 из 106 депутатских мандатов.

Ранее СМИ сообщали, что Орбан рассматривает возможность расширения полномочий президента страны с тем, чтобы в случае поражения на парламентских выборах занять этот пост.

На встрече с прессой политик напомнил, что Венгрия - парламентская республика, и президент страны выполняет в основном церемониальные функции. Орбан заявил, что не собирается передавать власть Тамашу Шуйоку, а значит, оставит систем без изменений.