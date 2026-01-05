Видео. 81 796 мягких игрушек собрали на Teddy Bear Toss «Херши»

Одна из самых узнаваемых в США благотворительных традиций в хоккее вновь прошла в воскресенье в Херши (штат Пенсильвания). Как только «Херши Беарс» забили свою первую шайбу, болельщики в матче Американской хоккейной лиги закидали лёд тысячами плюшевых мишек и мягких игрушек. В этом году акция Teddy Bear Toss собрала 81 796 игрушек.

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Гол был забит в начале первого периода и вызвал такой шквал игрушек, что игру пришлось прервать на несколько минут. «Херши» обыграл «Рокфорд» со счётом 5:2 при аншлаге (10 550 зрителей).

С 2001 года, когда началась эта акция, клуб собрал более 648 000 мягких игрушек. Все они будут переданы более чем 60 местным благотворительным организациям, чтобы их получили дети, нуждающиеся в помощи.