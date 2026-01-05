Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Болельщики бросают на лёд мягкие игрушки
No Comment

Видео. 81 796 мягких игрушек собрали на Teddy Bear Toss «Херши»

Последние обновления:

Болельщики «Херши Беарс» для благотворительности забросили на лёд 81 796 игрушек, ненадолго прервав матч. «Херши» выиграл 5:2; собранное направят свыше 60 местным благорганизациям.

Одна из самых узнаваемых в США благотворительных традиций в хоккее вновь прошла в воскресенье в Херши (штат Пенсильвания). Как только «Херши Беарс» забили свою первую шайбу, болельщики в матче Американской хоккейной лиги закидали лёд тысячами плюшевых мишек и мягких игрушек. В этом году акция Teddy Bear Toss собрала 81 796 игрушек.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Гол был забит в начале первого периода и вызвал такой шквал игрушек, что игру пришлось прервать на несколько минут. «Херши» обыграл «Рокфорд» со счётом 5:2 при аншлаге (10 550 зрителей).

С 2001 года, когда началась эта акция, клуб собрал более 648 000 мягких игрушек. Все они будут переданы более чем 60 местным благотворительным организациям, чтобы их получили дети, нуждающиеся в помощи.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА