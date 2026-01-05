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Посетители прибывают на технологическую выставку CES Unveiled в воскресенье, 4 января 2026 года,
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Видео. ИИ в центре внимания на CES 2026 в Лас-Вегасе

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Выставка CES 2026 в Лас-Вегасе делает акцент на ИИ в повседневных гаджетах: обучающиеся роботы и умная кухонная техника; 4 000 экспонентов и 130 000 посетителей.

Крупнейшая в мире технологическая выставка Consumer Electronics Show (CES) снова проходит в Лас-Вегасе, где искусственный интеллект пронизывает большинство экспозиций. После предварительных показов официальное открытие состоится 6 января. Мероприятие делает акцент на устройствах, созданных для повседневных задач, а не только на смелых идеях.

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В этом году ожидается участие более 4 000 компаний-экспонентов, в том числе около 1 400 стартапов. Число посетителей, по прогнозам, превысит 130 000 человек. Многие устройства опираются на датчики и программное обеспечение, которые со временем подстраиваются, обещая более персонализированный опыт.

Для отраслевых наблюдателей CES отражает более масштабные перемены. После многолетнего ажиотажа компании стараются показать, как ИИ может вписаться в повседневную жизнь, а не только в представления о будущем.

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