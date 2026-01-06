Видео. В японской префектуре Симане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2

Во вторник утром Японию сотрясло мощное землетрясение, однако власти быстро исключили угрозу цунами. Японское метеорологическое агентство сообщило, что толчок магнитудой 6,2 произошел в восточной части префектуры Симанэ на западном побережье острова Хонсю. В отдельных районах Симанэ и соседней префектуры Тоттори сила толчков достигла 5+ баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, что достаточно, чтобы нарушить повседневную жизнь, но недостаточно для масштабных разрушений.

Эпицентр находился примерно на глубине 10 километров, на суше. Мацуэ, административный центр префектуры, и несколько близлежащих городов вошли в число районов, где толчки были самыми сильными. По данным властей, сообщений о пострадавших или повреждениях пока не поступало.

Японское управление по ядерному регулированию подтвердило, что на АЭС «Симанэ» и связанных с ней объектах отклонений не зафиксировано. Япония расположена на Тихоокеанском огненном кольце, где землетрясения случаются часто, и жители привыкли к быстрым проверкам безопасности после таких событий.