В результате российских ночных ударов по Киеву погиб по меньшей мере один человек

В ночь на понедельник Россия нанесла комбинированные ракетные и беспилотные авиаудары по нескольким украинским городам. Погиб по меньшей мере один человек, несколько получили ранения.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ранним утром в понедельник российские военные задействовали в атаке по Украине не менее 165 беспилотников, причем около 100 из них ударных "шахедов" иранского производства.

Украинские военные сообщили, что в ходе атак на Киев и северный украинский регион Чернигов было выпущено неустановленное количество снарядов, включая баллистические ракеты.

Зеленский указал, что силы РФ нанесли удары по гражданской больнице, что привело к эвакуации пациентов.

"Сегодня ночью российская армия "победила" еще одну больницу - в Киеве - с действующим стационаром. Пациентов пришлось эвакуировать. Есть пострадавшие. К сожалению, один человек погиб", - написал Зеленский в своем посте на X.

Как рассказали местные власти, обломки беспилотника или ракеты попали в четырехэтажное здание, где на втором этаже располагалось стационарное отделение, вызвав пожар и причинив структурные повреждения фасаду и внутренним помещениям.

Подразделения экстренного реагирования сообщили об обнаружении тела погибшего мирного жителя, находившегося на лечении. В медицинском учреждении были найдены еще трое раненых различной степени тяжести.

Тем временем в городе Чернигове и его окрестностях были зафиксированы массированные обстрелы с использованием беспилотников и баллистических ракет.

Черниговская городская администрация сообщила о повреждении 15 частных жилых домов. В зданиях выбито множество окон и дверей, также повреждены ворота и заборы.

На окраине Чернигова, как сообщается, от удара пострадало частное предприятие. Были повреждены производственные помещения и автомобили, припаркованные на его территории. Ночная волна атак также затронула энергетическую инфраструктуру, нарушив энергоснабжение города и региона в целом, и, вызвав частичные отключения электроэнергии.

Зеленский призвал союзников Украины увеличить военную поддержку пострадавшей страны, чтобы укрепить ее воздушную оборону от подобных угроз.

"Очень важно, чтобы наши партнеры никогда не забывали: противовоздушная оборона нужна каждый день, финансирование производства беспилотников-перехватчиков нужно каждый день, оборудование для энергетического сектора нужно каждый день", - написал Зеленский.

Во вторник украинский лидер должен принять участие во встрече "Коалиции решительных" во Франции, первой встрече группы в этом году, где, как ожидается, одними из главных пунктов повестки дня будут вопросы обороны Украины.