Западные Балканы завалило снегом

Свыше 70 сантиметров снега в Сараеве и пригороде - таков итог сильной метели в в Боснии и Герцеговине в минувшее воскресенье. Участки автомагистралей, связывающих север и юг страны, были закрыты на несколько часов, чтобы произвести уборку. В ближайшие дни осадки сохранятся, а температура в центральных регионах опустится до -14°C.

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В соседней Сербии - также сильные метели, проблемы с движением отмечены по всей стране включая Белград. Столичный аэропорт отменил часть рейсов. Синоптики обещают сохранение сильных осадков. Жители получают обновляемые прогнозы по sms. В понедельник они предупреждены о возможном отключении электричества.

В Хорватии - сходная погода, и власти призывают население не брать автомобили без абсолютной необходимости.