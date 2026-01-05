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Западные Балканы завалило снегом

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Новогодние метели привели к заторам на дорогах в Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине. Высота снежного покрова в отдельных районах приближается к метру.

Свыше 70 сантиметров снега в Сараеве и пригороде - таков итог сильной метели в в Боснии и Герцеговине в минувшее воскресенье. Участки автомагистралей, связывающих север и юг страны, были закрыты на несколько часов, чтобы произвести уборку. В ближайшие дни осадки сохранятся, а температура в центральных регионах опустится до -14°C.

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В соседней Сербии - также сильные метели, проблемы с движением отмечены по всей стране включая Белград. Столичный аэропорт отменил часть рейсов. Синоптики обещают сохранение сильных осадков. Жители получают обновляемые прогнозы по sms. В понедельник они предупреждены о возможном отключении электричества.

В Хорватии - сходная погода, и власти призывают население не брать автомобили без абсолютной необходимости.

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