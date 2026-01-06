Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Протесты охватили 27 провинций Ирана из 31

Колоссальная инфляция была изначальной причиной протестов
Колоссальная инфляция была изначальной причиной протестов
By Euronews
Опубликовано
Правительство объявило о ежемесячных денежных субсидиях, но это, похоже, не останавливает манифестантов

В Иране растёт число погибших в ходе массовых антиправительственных протестов. По данным правозащитных организаций, базирующихся за рубежом, жертвами столкновений со стражами порядка стали уже по меньшей мере 35 человек. Также получили ранения до 300 полицейских и представителей других силовых структур.

Задержано более 1200 манифестантов. Демонстрации охватили уже 27 провинций Ирана из 31.

На этом фоне власти Исламской республики пытаются решить экономические проблемы, которые и стали причиной начала протестов. Правительство объявило, что всем иранским домохозяйствам будут выплачивать по 10 миллионов риалов в месяц.

Но по курсу чёрного рынка это всего лишь чуть больше 6 евро. Многие манифестанты заявляют, что такие субсидии никак не компенсируют колоссальный рост цен: официальная годовая инфляция превышает 40%, а продукты питания подорожали в среднем на 70%.

Кроме того, значительная часть протестующих выступает уже не с экономическими, а политическими — антиправительственными — лозунгами.

