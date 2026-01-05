Глава Службы безопасности Украины подает в отставку на фоне перестановок в Киеве, произведенных Зеленским

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подал в отставку в понедельник на фоне масштабных перестановок в правительстве и Офисе президента.

Известный как организатор самых успешных операций украинских спецслужб, Малюк останется в СБУ и сосредоточится на "асимметричных операциях против России", по словам президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сказал, что поручил Малюку сделать эти операции "самыми сильными в мире".

"Необходимые ресурсы и политическая поддержка есть", - заявил Зеленский на фоне серии увольнений и назначений в Киеве.

Малюк стоял за беспрецедентной операцией "Паутина", когда СБУ уничтожила более трети всех российских ракетоносцев в ходе скоординированной атаки беспилотников, нацеленной на различные аэродромы в России, расположенные за тысячи километров друг от друга.

В декабре СБУ сообщила, что ее морские беспилотники Sea Baby поразили российскую подводную лодку класса "Варшавянка" в порту Новороссийска, что стало первым публично подтвержденным случаем атаки подводных дронов.

При Малюке Служба безопасности Украины также участвовала в многочисленных атаках на незаконно построенный Керченский мост между оккупированным Россией Крымом и российским Краснодаром.

Временно исполнять обязанности главы СБУ будет Евгений Хмара, руководитель подразделения специальных операций СБУ "Альфа". Хмара - опытный и уважаемый офицер спецназа, который служит в "Альфе" с 2011 года и был назначен ее командиром в 2023 году.

Зеленский продолжает реорганизацию

Отставка Малюка - не единственная в последней реорганизации Зеленского. Несколько дней назад он назначил начальника военной разведки Кирилла Буданова руководителем офиса президента Украины. Затем он назначил Олега Иващенко, который ранее был начальником Службы внешней разведки, вместо Буданова новым главой военной разведки ГУР.

Михаил Федоров, ранее занимавший пост министра цифровой трансформации Украины, теперь стал министром обороны страны.

В понедельник Зеленский написал на сайте X, что он также провел встречу с бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Неясно, какие именно задачи будут возложены на Кулебу, но Зеленский заявил, что теперь он "часть команды Украины".

Политические перестановки

Основной причиной столь значительных перестановок стало антикоррупционное расследование и последующая отставка Андрея Ермака, бывшего главы Офиса президента.

Ермаку так и не были предъявлены официальные обвинения, и он не был замешан ни в коррупционном расследовании, ни в скандале вокруг обвинений в коррупции, связанных с государственной атомной энергетической компанией "Энергоатом".

Однако самое значительное антикоррупционное дело за время президентства Зеленского вызвало политические изменения более широкого масштаба, поскольку украинскому президенту пришлось дистанцироваться от тех, кто был вовлечен и даже, возможно, причастен.

У Ермака якобы были натянутые рабочие отношения с Будановым и Федоровым, и, по данным украинских источников, он даже пытался на некоторое время заменить главу ГУР.

Он якобы конфликтовал с Кулебой, а затем уволил его и заменил Андреем Сибигой, который ранее также был заместителем Ермака.

С тех пор главную дипломатическую роль в Украине де-факто выполнял Ермак, который вел самые важные переговоры и сопровождал Зеленского на самых ответственных встречах, а Сибига часто отсутствовал.

Возвращение Кулебы и назначение Буданова главой Офиса президента - явные сигналы Зеленского о том, что он дистанцируется от Ермака и его политики.

Буданов теперь будет фактически возглавлять украинскую делегацию в переговорах о прекращении войны России, гарантиях со стороны США и партнеров, а также других вопросах безопасности.

Он также имеет отличную репутацию в украинских вооруженных силах и гражданском обществе и поддерживает открытые каналы связи с США и даже Россией.

Буданов общался с Кремлем по вопросам обмена пленными и участвовал в личных переговорах в ОАЭ во время последней волны дипломатических усилий новой команды США.