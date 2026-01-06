Видео. Протесты в Ла-Пасе из-за сокращения субсидий на топливо в Боливии

Тысячи рабочих вошли в город после трёхдневного марша против сокращения субсидий на топливо. Протест направлен против указа, подписанного в декабре президентом Родриго Пасом, который прекращает многолетнее субсидирование бензина и дизельного топлива.

Цены быстро удвоились, что подняло расходы на транспорт и продукты питания. Многие участники марша опасаются дальнейшего роста инфляции в стране, уже переживающей самый тяжёлый экономический кризис за десятилетия, после того как продажа импортного топлива в убыток истощила валютные резервы.

Когда толпа достигла центра города, полиция по борьбе с беспорядками перекрыла доступ к главной площади, применив слезоточивый газ. Власти сообщили о задержании 12 человек, некоторых обвинили в том, что они несли с собой динамит.

Переговоры между лидерами профсоюзов и правительством начались, но были приостановлены без достижения соглашения. Организаторы протестов предупреждают о блокировках дорог, если указ останется в силе.