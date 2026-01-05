Видео. Венесуэльская диаспора провела митинг в Мадриде в поддержку оппозиции

В воскресенье Испания вновь стала местом протестов венесуэльской диаспоры: сотни человек во второй день собрались в центре Мадрида. Участники выразили поддержку операции США, направленной против президента Николаса Мадуро, и выступили за лидеров венесуэльской оппозиции. Атмосфера была спокойнее, чем накануне ночью: площадь заполнили флаги, люди пели гимн и танцевали.

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Протестующие скандировали лозунги в поддержку Марии Корины Мачадо и Эдмундо Гонсалеса, а также отвергали любую политическую роль для Дельси Родригес. Акция прошла после дня разнонаправленных протестов по всей Испании. Утром некоторые группы протестовали против вмешательства США в события в Каракасе.

В Испании проживает одна из крупнейших в Европе венесуэльских общин. За последние годы многие приехали сюда на фоне ухудшения ситуации на родине. По официальным данным численность оценивается примерно в 400 тысяч человек.