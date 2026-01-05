В Иране растёт число жертв антиправительственных протестов

В Иране растёт число жертв столкновений в ходе массовых антиправительственных протестов. По данным правозащитников, за минувшие дни погибли более 15 человек. В ряде случаев сообщалось, что силовые структуры применяли боевые патроны для разгона демонстрантов.

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Ещё несколько дней назад президент Дональд Трамп заявил, что США будут готовы вмешаться, если власти начнут жестоко подавлять протесты.

В Тегеране уже объявили, что проводят аресты организаторов беспорядков. По данным правозащитников, задержаны не менее 580 человек.

Представители иранского руководства называли обоснованными экономические претензии протестующих, однако призвали не поддаваться на «иностранные провокации».

Массовые протесты вспыхнули по всему Ирану в конце декабря. Недовольство граждан вызвано тяжелейшим экономическим положением — высокой инфляцией и и обесцениванием национальной валюты, что было вызвано, среди прочего, зарубежными санкциями.

К экономическим лозунгам быстро добавились и политические, антиправительственные.