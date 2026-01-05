Великобритания констатирует рост числа просителей убежища, в ЕС наблюдается сокращение

Великобритания близка к новому рекорду по числу прибывающих беженцев и нелегальных мигрантов: по итогам 2025 года, согласно правительственным данным, в страну через Ла-Манш прибыла 41 тысяча человек. Это на 4 тысячи меньше, чем в 2022 году, когда Лондон отчитался о рекордной в истории армии просителей убежища.

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Прошлой осенью, еще до публикации доклада, британский кабмин анонсировал реформу правил принятия мигрантов, назвав нынешнюю систему "неуправляемой и несправедливой". В числе прочего Лондон увеличит срок получения ПМЖ для беженцев с 5 до 20 лет

Пока в Великобритании ищут пути сдержать приток нелегальных мигрантов, в ЕС констатируют, что он уже снижается. По данным Frontex, Европейского агентства береговой охраны, за первые одиннадцать месяцев 2025 года число нелегальных въездов упало на четверть - до примерно 166 тысяч.

Наибольшее снижение наблюдалось на западноафриканском и западнобалканском маршрутах. А вот центральное Средиземноморье остается оживленным миграционным коридором, обеспечивая Европе почти 40% всех нелегальных въездов (прибывающие по этому маршруту в основном добираются из Ливии - прим.).

Наблюдатели считают, что общее количество мигрантов сократилось на фоне принятого в ЕС Пакта о миграции и убежище, который был поддержан двусторонними контрактами между ЕС и третьими странами о судьбе просителей убежища. Эти документы в частности, позволят членам Евросоюза направлять соискателей в так называемые безопасные третьи государства, не рассматривая их заявления на территории ЕС.

Несмотря на снижение потока беженцев в ЕС, число погибших на пути к берегам Европы остаётся высоким. По данным Международной организации по миграции, в прошлом году более 1700 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море.